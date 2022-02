Superliga-spiller skifter til Polen

Siden debuten i 2014 for den tidligere akademispiller Jeppe Simonsen er det blevet til 130 kampe og 11 mål for Sønderjyskes bedste fodboldmandskab.

Men nu er det foreløbig slut. Allroundspilleren skifter nemlig fra Sønderjyske til polske TS Podbeskidzie. Det oplyser sønderjyderne tirsdag.

- Jeppe Simonsen har haft en rigtig god udvikling i Sønderjyske, hvor han har vokset sig stor og stærk, efter han kom op fra akademiet.

- Det glæder os, at han nu får chancen for at prøve sig af i udlandet, siger sportsdirektør Esben Hansen til klubbens hjemmeside.

Den alsidige spiller har med undtagelse af et lejeophold i HB Køge i 2016/17-sæsonen spillet hele sin professionelle karriere i Haderslev-klubben.

Simonsen fik som ungdomsspiller nogle kampe for de danske ungdomslandshold. Men hans haitianske rødder sikrede ham, at han i 2021 fik debut på Haitis A-landshold.

Nu ser han frem til endnu et nyt kapitel i fodboldlivet.

- Jeg har altid drømt om at prøve mig af i udlandet, og derfor er jeg glad for, at jeg har fået denne mulighed i TS Podbeskidzie, siger Jeppe Simonsen til Sønderjyskes hjemmeside.

- Jeg takker Sønderjyske for mange gode år, og jeg vil gerne sige tak til fansene for den trofaste opbakning, som jeg og holdet har fået gennem årene.

Der er ikke oplyst overgangssum i forbindelse med handlen.

