Superligaklub foran kæmpesalg

SønderjyskE kan stå foran et historisk stort salg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Slavia Prag budt 1,1 mio. euro – 8,25 mio. kr. for Alexander Bah.

Det bud har SønderjyskE-ledelsen i første omgang afvist.

Klubbosserne i Haderslev ønsker et tocifret millionbeløb for 22-årige Alexander Bah, der de seneste år har udviklet sig som en markant profil på mandskabet.

En hurtig, fysisk stærk og gennembrudsfarlig højre back skal ikke gå for småpenge, mener SønderjyskE-ledelsen.

Derfor er det nu mindst to mio. kr., der skiller en handel mellem SønderjyskE og Slavia Prag.

Tjekkerne skal betale i niveauet 1,4 mio. euro – 10,5 mio. kr., hvis de skal lave en aftale med den danske superligaklub.

Alexander Bah er en stor profil i SønderjyskE. Nu vil Slavia Prag gerne købe den 22-årige back. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

HB Køge får millionbeløb

Alexander Bah kom i 2018 til SønderjyskE fra HB Køge.

Siden har han været en markant profil hos sønderjyderne

HB Køge fik halvanden millioner kroner for Bah, da han blev solgt. Nu kan klubben sikre sig det samme beløb, hvis SønderjyskE har held med at få mindst ti millioner kroner for backen.

For HB Køge-direktør Per Rud fik en videresalgsklausul ind i aftalen, der betyder, at 1. divisionsklubben skal have 15 procent, hvis Alexander Bah bliver solgt videre.

