Tak for sejren: - Usædvanlig opdækning

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Glen Riddersholm og Sønderjyske kan sende en varm tak til Silkeborgs berygtede defensiv. For sønderjydernes sejrsmål lørdag aften var en ren foræring.

Syv minutter før tid blev en ballonbold slået ind over byen på et hjørnespark, og ved bagerste stolpe stod indskiftede Christian 'Greko' Jakobsen helt blank og kunne ugeneret heade tre livsvigtige point ind på kontoen i Haderslev i den giftige nedrykningsduel.

- Jeg må da erkende, at jeg ikke lige kan huske, jeg nogensinde har stået så fri på et hjørnespark i min tid som professionel. Det var lidt usædvanligt, og der var i hvert fald ikke tale om mandsopdækning, lød det med et taknemmeligt smil fra matchvinder Greko efter kampen, der sendte sønderjyderne tre point foran Lyngby i kampen for at undgå nedrykningsplayoff.

Christian 'Greko' Jakobsen stod fuldstændig umarkeret ved bagstolpen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Bolden var ellers lang tid undervejs på hjørnesparket, men ingen SIF’ere orkede at dække Greko op ved bagstolpen, ligesom Rafael Romo for en gang skyld ikke kom ud og boksede for sit liv…

DERFOR er Silkeborg 1. divisionshold næste sæson, og sønderjyderne kan nu puste ud frem mod klubbens historiske pokalfinale på onsdag...

- Vi har helt bevidst ikke talt om pokalfinalen før denne kamp, for overlevelse i Superligaen er isoleret set vigtigere end en pokalfinale, selv om det er klubbens største kamp i historien, sagde Glen Riddersholm og fortsatte.

- Vi gravede dybt efter sejren mod Silkeborg, og jeg har kun beundring for Kent Nielsen, der sender sit stærkeste mandskab på banen minus Mads Emil Madsen, som er solgt. Det er høj klasse at respektere turneringen på den måde, sagde Sønderjyske-chefen som om han kendte næste spørgsmål i rækken.

Glen Riddersholm har fået ro frem mod pokalfinalen efter sejren over Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Alligevel skulle der vel en foræring til, før I fik sejren?

- Tja, kald det hvad du vil. Det er et typisk mål i en sådan lidt rodet kamp. Vi gjorde til gengæld rigeligt for at score inden, men der skal arbejdes på skarpheden foran mål frem mod pokalfinalen.

Det er onsdag klokken 20.00 i Esbjerg, at Sønderjyske spiller pokalfinale mod AaB. Den første i sønderjydernes historie.

