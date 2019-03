To røde kort livede op i kedelig kamp

HADERSLEV (Ekstra Bladet): I en højdramatisk kamp med to røde kort missede Horsens en stor mulighed for at undgå at komme i nedrykningsfare.

Nu endte den - spillemæssigt - kedelige kamp i nulløsning.

Gæsterne fik ellers en kæmpe foræring, da hjemmeholdets debutant Thomas Juel-Nielsen kort ind i anden halvleg så rødt efter et slynggreb på Jonas Borring.

Det kunne have givet Horsens 40 minutter med en mand i overtal, men anfører Sivert Heltne Nilsen mente åbenbart, at det ville være for meget af det gode.

23 minutter senere hentede nordmanden det andet gule kort, som blev vekslet til rødt, så begge mandskaber kom til at slutte kampen med 10 spillere.

Det gav hjemmeholdet nye kræfter, og hollænderen Mart Lieder havde i slutminutterne et skud på ydersiden af stolpen.

Der blev tacklet i gennem i Haderslev søndag aften. Foto: Ritzau Scanpix

Selv om Horsens satsede med både Nicolai Brock-Madsen og Kasper Junker, kom udeholdet i nærheden af en chance.

De to røde kort var sammen med en dobbelt advarsel før pausen det mest ophidsende i en kamp, hvor ingen af de to hold turde satse, så situationen er status quo.

SønderjyskE-spillerne Nicholas Marfelt og Søren Frederiksen skældte ud på linjedommer Dennis Wollenberg, som i øvrigt bor i Horsens.

I de første 45 minutter havde hjemmeholdets Mart Lieder et forsøg, som ramte indenfor rammen, mens gæsternes eneste afslutning sendte Sivert Heltne Nilsen ud på den nye endetribune.

Ellers satsede Horsens ensidigt på Mikkel Qvists lange indkast uden at få meget ud af, at han efter sigende er i stand til at kaste 38 meter.

Udover at mangle den normale anfører Mathias Nielsen startede angribere som Kasper Junker og Nicolai Brock-Madsen på bænken.

Se også: Ståle venter på opkald: - Håbløst