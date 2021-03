Tog til Danmark for rekordbeløb: Mange fik et chok

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

SønderjyskE hentede i januars transfervindue den svenske back Emil Holm i IFK Göteborg for 2,1 millioner kroner, og det er den højeste transfersum, Haderslev-klubben har betalt for en spiller.

20-årige Emil Holm spillede fast for IFK Göteborg i sidste sæson, og der var ikke mange, der havde ventet, at han ville skifte til en midterklub i Danmark.

- Der var nok mange, der hævede øjenbrynene. Mange var chokerede, men der var også mange, som var glade på mine vegne. Det har mest af alt været positivt, så det er godt, siger Emil Holm til Fotbollskanalen.

Svenskeren er foreløbig blot startet inde i en enkelt Superliga-kamp for SønderjyskE, men han vurderer, at der er gode muligheder for spilletid fremadrettet.

- Hvis jeg fortsætter med at gøre det godt til træning, så tror jeg, at chancerne er store. Jeg har en god kontakt med træneren, og det har føltes godt til træning. Nu handler det om at vokse ind i det, lære en ny spillestil at kende og lære mine holdkammerater at kende. Det har føltes godt i starten, så det er fint, lyder det fra Holm.

Mens Emil Holm fokuserer på sit arbejde på banen, arbejder SønderjyskE i kulissen på at finde en ny sportschef.

