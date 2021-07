Uventet afslutning på transfer-farce

En bizar transfersag i dansk fodbold har fået en uventet afslutning.

Sønderjyske forlænger kontrakten med angriberen Haji Wright, men samtidig bliver amerikaneren sendt til tyrkiske Antalyaspor på en lejeaftale, der løber hele den kommende sæson.

Angriberens nye kontrakt med Sønderjyske løber til sommeren 2024. Wright har ellers gjort det klart, at han gerne vil til en større klub end Sønderjyske.

Tidligere havde Antalyaspor meddelt, at man havde købt Haji Wright fri af den danske klub, og Wright har da også deltaget i en testkamp og scoret et mål for den tyrkiske klub.

Samtidig har det dog lydt fra superligaklubben, at parterne ikke var enige om et salg af Haji Wright, og nu ender sagen altså et sted i midten.

- Det har været åbenlyst for enhver, at Haji Wright har ønsket at prøve sig selv af i en anden liga, men vi er samtidig i en gunstig situation, hvor vi ikke lader os presse til at sælge af spillere, agenter eller andre klubber.

- Vi værner derimod omkring vores klubidentitet og ønsker kun ansatte, der efterlever vores værdier med ydmyghed, sammenhold, hårdt arbejde og ansvarlighed, hvilket er grunden til, at vi nu udlejer Haji Wright og samtidig forlænger kontrakten.

- Nu håber vi alle, at Haji Wright kommer godt videre i Tyrkiet og finder nogle af de takter frem, som han især viste i efteråret, hvor han var en af de mest målfarlige angribere i Superligaen, siger Jonas Lygaard, administrerende direktør i Sønderjyskes fodboldafdeling.

I sidste sæson scorede 23-årige Haji Wright 11 gange i 29 Superligakampe. Syv af fuldtræfferne satte han ind i sine første ti superligakampe.