Vejle triumferede i overtiden i bundgys

Vejles patchwork af et hold holder liv i det teoretiske håb om overlevelse efter en sen 1-0 sejr i Haderslev.

En sejr som med stor sandsynlighed betyder, at SønderjyskE efter 14 sæsoner i Superligaen må indstille sig på livet i næstbedste række.

SønderjyskE havde åbenbart taget helt fejl af påskens store dage.

For efter påskens genopstandelse mod AGF, så valgte de lyseblå fire dage senere at trække de trofaste hjemmefans gennem en langgaber af en thriller mod bundrivalerne fra Vejle.

Med en uges forsinkelse fik grænselandet virkelig serveret en laaaaaaang fredag, der sluttede i total antiklimaks, da forsvarskrigeren Raul Albentosa afgjorde det hele.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og dermed har Vejle nu kun fire point op til FC Nordsjælland - og knuste SønderjyskE gæster Vejle næste weekend.

SønderjyskE havde klogt forudset, at karantænen til Emil Berggreen - sæsontopscorer trods blot 363 spillede minutter - ville koste mere spas end et par Thomas Warberg-jokes kunne rette op på.

Abdulrahman Taiwo blev placeret i front - og så blev SønderjyskE-fansene ellers inviteret til happy hour i baren, så de mest tørstige slap for at se på den indsats, der ledte til en helt forudsigelig udskiftning i forbindelse med pausen.

Det var to hold, der med livet i hænderne skulle kæmpe for den spinkle chance for overlevelse i Superligaen.

Og det valgte den nytiltrådte Vejle-træner Ivan Prelec at jagte uden angriber. Andres Ponce losset ud på bænken... og der kunne han så flette fingre i forårssolen med Allan Sousa.

I stedet var topscorer Arbnor Mucolli blevet eksperimenteret ind i angriberrollen centralt. Og pladsen på kanten tildelt Dimitrios Emmanoulidis.

Fem mål siden 1. marts og oven på den forstemmende nullert mod FC Nordsjælland trods en time i overtal, så var det svært at argumentere mod offensive ændringer.

Men det havde en ram stank af et gæstehold, der kiggede mere efter næste sæson end muligheden for at gribe muligheden for en sensationel overlevelse.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Objektivt set var især Emmanoulidis et friskt pust, og han drev flere gange gæk med Marc Dal Hende. Hans sololøb midt i første halvleg kunne have givet en helt anden kamp, hvis ikke Mouhammadou Drammeh havde jokket helt utilgiveligt i bolden.

Det var så uopfindsomt før pausen, da SønderjyskE-direktør Jonas Lygaard med desperation i øjnene måtte fortælle sin kone i pausen, at børnene var væk.

Ungerne blev fundet. Og SønderjyskE fandt noget, der mindede om sejrsvilje efter pausen.

Det skyldtes især Emil Frederiksen, der fremtvang en stor redning fra Alexander Brunst efter en helflugter. Og i overtiden ramte han overliggeren på et drilsk skud fra siden.

Desperationen kom for alvor i spil i slutfasen, men det var Vejle, der kronede det hele.