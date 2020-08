Vender hjem

Fodboldklubben Sønderjyske henter venstrebacken Marc Dal Hende i FC Midtjylland på en treårig kontrakt. Det meddeler Sønderjyske søndag i en pressemeddelelse.

For tre et halvt år siden skiftede han den modsatte vej efter at have repræsenteret Sønderjyske fra 2015 til 2017.

Marc Dal Hende var i et par sæsoner en stor profil med sine offensive kvaliteter på FCM's venstre back, men i den nyligt afsluttede sæson blev det ikke til meget spilletid - blandt andet på grund af skader.

Det blev blot til fem kampe i sæsonen, mens det i alt blev til 81 kampe og 21 scoringer for den målfarlige back.

29-årige Dal Hende nåede at vinde to DM-titler med FCM, inden han nu forlader den midtjyske klub.

Mesterskaberne kom i 2018 og altså i seneste sæson, mens det også blev til en pokaltitel i 2019.

Han har tidligere optrådt for Viborg, AB og FC Vestsjælland.

