Vildere end farmands mange mål

Emil Frederiksen sparkede SønderjyskE i pokalsemifinalen fra 35 meter - et mål, hans målfarlige far, Søren Frederiksen, aldrig har scoret

Sådan et mål har hans far aldrig scoret.

Lejesvenden Emil Frederiksen sendte SønderjyskE i pokalsemifinalen, da han med to minutter tilbage af den ordinære tid fra godt 35 meter sendte et frispark ind i det fjerneste hjørne.

Dermed havde gæsterne leveret et højst overraskende comeback i en kamp, som længe lignede en ekspeditionssag for hjemmeholdet.

Emil Frederiksen, der er udlejet fra hollandske Heerenveen, fik vist, at han har arvet noget af faderen, Søren Frederiksens, målinstinkt.

Der er ellers meget at leve op til, da den tidligere Viborg-, Silkeborg og AaB-spiller Søren Frederiksen med 139 mål er den næstmest scorende i Superligaen.

Nu er SønderjyskE efter sejren kun en kamp fra den første pokalfinale, selv om det på forhånd så ud til, at man trods en sejr undervejs over Brøndby havde afskrevet pokalen.

Således havde træner Glen Riddersholm bænket et halvt hold i forhold til opgøret mod FCM og stillede med det yngste SønderjyskE-mandskab til dato. Gennemsnitalderen i startopstillingen kravlede lige akkurat over 22 år.

Undervejs røg alderen i vejret blandt andet med Anders K. Jakobsen, som udlignede til 1-1, første gang han rørte bolden. Det var hans tredje mål i den lyseblå trøje.

I det hele taget må der være mange OB-tilhængere, som undrer sig.

Mens fynboerne midt i en regntid er ramt måltørke, er der mål i de frafaldende OB-spillere.

Således kom også Randers' import fra OB, Mathias Greve, på måltavlen.

Med hvad man i håndbolden måske ville have kaldt for et 'kongestuds', lobbede den nyankomne Randers-spiller højt over den fremstormende Sebastian Mielitz for efterfølgende at heade bolden i nettet.

Et mål som med VAR måske ville være blevet annulleret, fordi bolden fra Mathias Greves hoved ramte hans arm på vej i mål.

Da var der kun spillet fem minutter, da Mathias Greve på den måde sagde tak for blomsterne, som han fik overrakt før opgøret for debuten forleden mod Horsens.

Thomas Kahlenberg ramt af coronavirus

Se også: Thomas Kahlenberg i endnu en feberkamp

Se også: Martin Retov i coronakarantæne: Her er hans reaktion

Se også: Efter kræftforløb: Lars Høgh tilbage på landsholdet