SønderjyskEs rigmand jonglerer med 100 milliarder

Navnet Robert Platek har formentlig pirret nysgerrigheden i fodbold-Danmark, siden han tidligere på dagen blev præsenteret som ny ejer af SønderjyskEs Superliga-mandskab.

Og det er en mand med økonomiske muskler til at løfte SønderjyskE op på et nyt niveau, som træder ind i dansk fodbold.

Robert Platek jonglerer nemlig med en formue på 100 milliarder, som computer-magnaten Michael Dell har opbygget.

Siden 2002 har Platek været en vigtig del af MSD Capital, der håndterer Michael Dells formue, og siden 2006 har han været partner i selskabet, hvilket siger en del om de økonomiske muskler, som Robert Platek kan flekse.

Platek var for et år siden inde omkring den kriseramte fodboldklub Sunderland, som er droppet fra Premier League til League 1 på få sæsoner. Han valgte dog dengang at parkere interessen for at eje en fodboldklub og hjalp i stedet - sammen med to andre pengemænd - med at give et lån på cirka 85 mio. kr. til klubben.

Det lån kan ende med at gøre Platek til klubejer i Sunderland, hvis klubben bukker under.

Indtoget i Sunderland siger dog en del om en mand, der længe har søgt at finde en fodboldklub.

Robert Platek - ny SønderjyskE-ejer. Foto: MSD Capital

Robert Platek stammer fra New York, men hans opkøb er registreret i det danske virksomhedsregister til en adresse mindre end tre kilometer fra Det Hvide Hus i gåafstand til Pentagon og the National Mall-parken med Lincoln-monumentet og Martin Luther Kings-monument.

Den amerikanske rigmand har haft sin datter, Amanda Platek, inde over sonderingerne før opkøbet, men det er ikke planen, at amerikanerne vil sætte sig på poster i selskabet. Det skal drives videre af samme bestyrelse og ledelse som hidtil.

Den største ændring bliver de muligheder, som SønderjyskE står med, efter de nye pengemænd er trådt ind. Klubben blev sidste år nødt til at bremse hårdt op, da tunge investeringer i spillertruppen ikke gav de ønskede resultater.

SønderjyskE kan drømme om mere succes takket være klubbens nye investor. Foto: Lars Poulsen

- Vi kan jo se, hvilken betydning det har haft i FC Nordsjælland og FC Midtjylland, at der er kommet udenlandske investorer ind, siger SønderjyskE-direktør Klaus Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Jeg siger ikke, at vi bliver en 'copy-paste' af FC Midtjylland, men det er nøjagtig de samme mennesker, der driver den klub i dag, som altid har været der. De har bare lagt yderligere lag på de styrker, de havde i forvejen, siger han.

Overtagelsen er så frisk, at det svæver i luften, om SønderjyskE kan nå at handle, inden transfervinduet lukker. Men truppen er udfordret på bredden, og det er sikkert, at det giver nye muligheder for at agere for sportschef Hans Jørgen Haysen.

Det kommer dog ikke til at blive aktuelt inden Europa League-kampen mod tjekkiske Viktoria Plzen torsdag, da UEFA's deadline for truppen til det opgør er passeret.

