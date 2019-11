Søvnløs Brøndby-profil skal opereres igen i eftermiddag

Kasper Fisker må et smut på operationsbriksen igen. Brøndby-profilen ødelagde et korsbånd i kampen mod AGF i slutningen af august og kæmper sin egen kamp mod uret for at nå tilbage på banen, inden kontrakten udløber til sommer.

Kasper Fisker ødelagde korsbåndet i kamp mod AGF 25. august. Nu skal han tirsdag eftermiddag have befreit en nerve i knæet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Genoptræningen er forløbet knirkefrit, og faktisk er midtbanespilleren pænt foran tidsplanen, men problemer med en beskadiget nerve kalder nu på kirurgisk bistand. Derfor må jyden gennemgå en operation i dag, tirsdag.

- Jeg døjer med en beskadiget nerve i knæet, har konstante smerter og sover ikke særligt godt. Den skal fikses, og det er egentlig en ret normal følge af en korsbåndsoperation, fortæller Kasper Fisker.

- Jeg er blevet scannet, men de kan først se helt præcist, hvad der skal gøres, når de åbner. Jeg håber naturligvis, de kan fikse den, så jeg slipper af med den konstante smerte, jeg har i benet.

Hvor ondt gør det?

- Jeg kalder det irritations-smerte. Den er der konstant, men om dagen kan jeg bevæge mig og foretage mig ting, så jeg får det på afstand. Om natten er det bare det eneste, jeg i lange perioder ligger søvnløs og tænker på, siger Kasper Fisker.

- Jeg er følelsesløs ned ad skinnebenet og ned i anklen, og det skulle operationen også gerne kunne afhjælpe. Jeg har ligesom en elektrisk smerte, som giver en konstant uro i benet.

- Jeg har prøvet en masse medicin, smertestillende, nerveplastre… Jeg har prøvet alt inklusiv slumrepiller. Det hjælper. Jeg falder i søvn, men jeg vågner bare to timer senere og har ondt, siger han.

- Så har jeg prøvet at acceptere det. Når jeg så har ligget en uge i træk uden ret meget søvn, er jeg begyndt at stå op, ser fjernsyn og falder evt. i søvn foran det. Men det er hårdt ikke at få sin nattesøvn, den har altid været meget hellig for mig.

Selve indgrebet tager ikke lang tid, men er alligevel en smule kompliceret.

- Jeg skal i fuld narkose, og der bliver selvfølgelig et sår, der skal hele. Men i forhold til knæet er der ikke noget, der som sådan forsinker mig. Det kan være, det forlænger processen med en uge eller to, men jeg er i forvejen pænt foran min tidsplan, siger han.

- Det er altid træls at skulle opereres, men jeg glæder mig, til det er overstået og håber, jeg får det bedre efterfølgende.

Se også: Brøndby-triumf efter drama: Dobbelt nedtur for Silkeborg

Se også: Nu svarer han igen: - Den er forkert

Se også: Tøffe ser frem til forandring: - Det holder ikke