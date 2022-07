Solbakken gav råd - nu henter Randers ham

Superligaklubben Randers FC får fra nytår nyt norsk islæt i truppen i skikkelse af kantspilleren Simen Bolkan Nordli.

Til den tid er hans kontrakt med Aalesund udløbet, og derfor kan han skifte gratis til Randers FC, som har udstyret ham med en kontrakt, der løber i 3,5 år.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Det er en mangeårig kending af dansk fodbold, der har fået den 22-årige nordmand til at skifte til Randers. Nordli brugte nemlig Norges landstræner, Ståle Solbakken, som rådgiver.

- Det føles helt fantastisk at skrive under med Randers FC. Det er en drøm, som går i opfyldelse for mig at komme til en god klub i udlandet. Jeg er rigtig glad for mit skifte til Randers.

- Jeg kender Ståle Solbakken ganske godt, så jeg tog kontakt til ham, og han konstaterede bare, hvad man siger om Randers FC. Det var en meget god reference at have, da Ståle ved utrolig meget om dansk fodbold, og han var vældig positiv omkring Randers FC, siger nordmanden.

Foto: Lars Poulsen

Nordli har tidligere spillet på de norske ungdomslandshold.

I Randers har sportsdirektør Søren Pedersen store forventninger til nordmanden.

- Simen er en dygtig fodboldspiller, som har leveret mange mål og assister i sin karriere indtil nu. Han har et rigtig godt højre ben. Han er lidt af en dødboldsspecialist og har altid sparket mange frispark og hjørnespark. Den del er han exceptionel dygtig til.

- Han er også en god mellemrumsspiller, som er dygtig til at vende med bolden. Der kan selvfølgelig være noget tilvænning til den danske liga, som vi skal hjælpe ham med, men det er uden tvivl en rigtig dygtig spiller, vi får ind, siger sportsdirektøren.

