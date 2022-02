Solgt til stanglakrids? - Det gik lidt bonanza

Brøndby-træner Niels Frederiksen erkender, at det gik lidt bonanza i transfervinduet, men han anbefalede selv Mikael Uhre og Morten Frendrup at gribe chancen for et klubskifte

Niels Frederiksen er ikke typen, der brokker sig over sit arbejde. Tværtimod.

Det ville andre i Brøndby-trænerens sted ellers nok have gjort efter en januar, hvor topscoreren og midtbanemotoren forsvandt.

Brøndby har ellers kun fem point op til FC Midtjyllands guldfavoritter. Men da midtjyderne toppede holdet op med den tidligere tyske landsholdsspiller Max Meyer og brugte 19 mio. på Edward Cilufya, mens FCK spenderede tæt på 60 mio. på nye spillere, var Brøndby millimeter fra at sende holdets tre bedste væk.

Mikael Uhre og Morten Frendrup forsvandt, og anfører Andreas Maxsø havde også fået lov at gå - Bordeaux-skiftet gik bare i vasken.

Har det været et sjovt transfervindue for dig?

- Det har været et spændende transfervindue. Det startede jo egentlig meget stille og roligt. Så gik det lidt bonanza i den sidste uges tid, men det gjorde det jo i virkeligheden for mange klubber, starter Niels Frederiksen.

Er du ikke som træner blevet solgt til stanglakrids?

- Nej, den køber jeg ikke. Sådan kan man overhovedet ikke se det. Jeg synes, at vi som klub er lykkes med nogle af de ting, vi gerne vil. Vi har skabt nogle rigtig fine resultater de seneste halvandet til to år, og vi er lykkes med at bringe nogle af vores spillere op på en hylde, så de er interessante for andre klubber.

Forsøgte du at overbevise Mikael Uhre og Morten Frendrup om at tage et halvt år mere?

- Nej! Det gør jeg sgu ikke. Det er lige før, jeg vil sige tværtimod. Jeg har sagt til både Frendrup og Mikael Uhre, at jeg synes, det er nogle fantastiske muligheder for dem, og jeg har fuld forståelse for, at de griber de muligheder. Det er også sådan, jeg selv lever mit eget liv.

- Det skal ikke misforstås. Jeg havde gerne set de to knægte spille videre her, men der er opstået rigtig fine muligheder for dem og for klubben, og ved du hvad: Det skal man sørge for at gribe.

Kunne I ikke have fået flere penge for Morten Frendrup?

- Nu er det ikke mig, der bestemmer den prispolitik. Det er 100 procent ‘CV’ (fodbolddirektør Carsten V. Jensen). Man skal huske på, at Brøndby ikke er en klub, der har en lang historik med at sælge spillere, og man skal starte et sted. Jeg kender faktisk ikke priserne, vi har fået for de spillere, men jeg kan læse i medierne. Og hvis det er nogenlunde rigtigt, synes jeg, at det er nogle rigtig fine priser i forhold til de situationer, som spillerne har været i med kontraktlængde og så videre.

Du siger, at du ikke kender priserne, men hvor meget er du med inde over transfervinduet?

- Der er jeg meget med inde over. ‘CV’ og jeg havde daglige møder de sidste 14 dage, hvor vi gjorde status. Man har jo en strategi, når man går ind i et transfervindue, og så kan der ske noget uforudset. Det var lidt det, der skete med Morten. Det havde vi ikke lige set komme. Vi koordinerer løbende, og så har CV ansvaret for at eksekvere i transfervinduet.

Har det her transfervindue handlet om penge over mesterskab?

- Sådan synes jeg ikke, at man kan se det. Det er meget ‘CV’s område, men vi har en forretning, vi skal håndtere på den bedst mulige måde. Hvis der kommer et bud på en af vores spillere, som vi synes er rigtig fornuftigt, når vi kigger på kvalitet og kontraktlængde, så skal vi også slå til. Vi har også fået dygtige spillere ind i det her vindue.

Brøndby skal vel også på et tidspunkt tage skridtet, hvor man sælger dyrt, men man også køber mere profilerede spillere som for eksempel FCK og FCM?

- Sådan noget tager tid at udvikle. Og der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i det. Men hvis man kigger nogle år tilbage, har Brøndby ikke været kendetegnet ved, at man har lavet kæmpestore salg. Vi skal ret langt tilbage i historien for at finde dem, og det er noget, man skal have bygget op igen. Når man gør det, begynder priserne formentlig også at stige igen. Det har også en betydning, hvor meget du har spillet i Europa.

