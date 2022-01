Solgt til udlandet

Anton Skipper har aldrig formået at slå sit navn fast i Brøndbys forsvar, og nu er han fortid i klubben.

Brøndby skriver således på sin hjemmeside, at 21-årige Skipper er blevet solgt til den norske klub Sarpsborg.

Anton Skipper har optrådt i fem superligakampe i denne sæson og nåede i alt 20 førsteholdskampe for Brøndby.

- Det er et rigtig fornuftigt skifte for alle parter, hvor vi også har sikret os en god videresalgsaftale, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

- Skipper har, siden sin seniordebut for os tilbage i 2019, ikke spillet lige så meget, som både han og vi havde håbet, blandt andet pga. skader, men han har altid været topprofessionel, kløet hårdt på til træning og gjort sit for at vise sig frem, siger fodbolddirektøren.

Anton Skipper har fået langt det meste af sin fodboldopdragelse i Brøndby, men han er afklaret med, at han i første omgang ikke får sit gennembrud i klubben.

- Jeg har selvfølgelig gjort mig mange tanker om at skulle sige farvel til min klub, men jeg glæder mig rigtig meget til at skifte til Sarpsborg og ser meget frem til at begynde på en frisk i Norge.

- Jeg har været i Brøndby IF i mange år under forskellige trænere og har lært en hel masse, som jeg glæder mig til at vise frem og til at udvikle mig endnu mere, siger Anton Skipper.

Forsvarsspilleren var i foråret 2021 udlejet til Hobro IK, hvor han spillede ni kampe i 1. division. Han har desuden spillet to kampe på Danmarks U21-landshold.

Brøndby tæt på Uhre-erstatning

FCK bekræfter: Henter fanfavorit hjem

--------- SPLIT ELEMENT ---------