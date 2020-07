Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiets kulturordfører, giver ikke meget for flertallets beslutning om at indkalde kulturminister Joy Mogensen i hastesamråd

Kulturminister Joy Mogensen er havnet i et gigantisk politisk stormvejr, fordi hun ikke vil følge flertallets opfordring om at lukke fuldt op for tilskuere på de danske fodboldstadions fra den kommende sæson.

Nu skal Joy Mogensen i et hastesamråd, og det kalder Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, spil for galleriet.

- De personer, der har indkaldt ministeren, har skrevet konklusionen på forhånd. Det er jo helt absurd. Der er ingen grund til at holde et hastesamråd, når de allerede har fremlagt konklusionen, mener Kasper Sand Kjær.

Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har udtrykt skarpt kritik af kulturminister Joy Mogensen. Det har de, fordi de mener regeringen har udvist manglende forståelse for de professionelle fodboldklubbers vilkår.

- Hvorfor skal der holdes et hastesamråd, når de har skrevet facit på forhånd. Hvorfor venter de ikke med at høre svaret fra ministeren før der konkluderes. Det er altså helt gak-gak, mener Kasper Sand Kjær.

Kasper Sand Kjær, socialdemokratiets kulturordfører, tager nu sin kulturminister i forsvar. - Det er spil for galleriet, når de indkalder til hastesamråd og har skrevet konklusionen på forhånd, mener Kasper Sand Kjær. Foto: Mads Nielsen/Ritzau Scanpix

Kraftig kritik af ministeren

I brevet, som det politiske flertal har sendt i forbindelse med hastesamrådet, hedder det blandt andet:

’Folketinget udtrykker kraftig kritik af kulturministeren for sin håndtering af forløbet og for at lukke ned for yderligere forhandlinger og gå i flyverskjul for offentligheden efterfølgende, når denne med rette kan kræve svar på, hvordan regeringen vil kompensere klubberne for tabte indtægter som følge af regeringens politik’.

Radikale Venstres idrætsordfører, Jens Rohde, mener ikke, konklusionen er skrevet på forhånd.

- Regeringen og ministeren kan selv få indflydelse på, hvor kraftig kritikken skal være, når samrådet er slut og beretningen skrives endeligt. Og om kritikken skal stå ved magt. Hvis regeringen imødekommer fodboldklubberne, vil kritikken naturligvis blive mindre.

