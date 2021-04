Spiller sæsonen færdig - udskyder operation

Brøndby-stjernen Jesper Lindstrøm har besluttet sig for at vente med at lade sig operere. Han spiller sæsonen færdig for de blågule og har heller ikke afskrevet U21-EM

Brøndby-tilhængerne fik en god nyhed forud for søndagens opgør mod Randers FC.

Jesper Lindstrøm har valgt at udskyde en knæoperation og kan dermed, hvis det alt går efter planen, være med i den resterende del af Superliga-sæsonen.

21-årige Lindstrøm fik mandag konstateret en lille revne i menisken i det ene knæ.

Det er en skade, der kræver et indgreb med en efterfølgende pause på op til seks uger.

Men Jesper 'Jobbe' Lindstrøm har i første omgang valgt at udskyde operationen.

Det siger han i et interview til Canal 9, der viser søndagens opgør på Brøndby Stadion.

- Jeg håber i hvert fald at fuldføre de sidste seks kampe. Jeg håber, at jeg kan gøre det hele færdigt, og så må jeg se på en operation på et eller andet tidspunkt, siger Lindstrøm, der er plaget af et irriteret knæ - dog ikke mere end at han føler, at han spille.

- Jeg er glad for, at det ikke er slemmere, end det er. Heldigvis er det ikke så slemt, som vi alle sammen troede i starten.

- Så længe jeg kan spille 100 procent, så er det fint for mig, siger Brøndby-spilleren.

Jesper Lindstrøm har i et stykke tid oplevet mindre irritation i knæet. En undersøgelse mandag afslørede en lille revne i menisken. Foto: Lars Poulsen

Han satte i interviewet med Canal 9 ikke noget tidspunkt på, for hvornår operationen skal foretages. Lindstrøm holder dermed døren åben for deltagelse i U21-slutrunden.

Her møder Danmark 31. maj Tyskland i kvartfinalen.

- Jeg vil rigtig gerne spille U21-kvartfinale mod Tyskland. Det er en kæmpe kamp. Men jeg tager en kamp ad gangen, og så må vi se, hvor langt jeg kan holde smerten ud.

- Det er klart, at det er oplagt at gøre det (operationen, red.) i sommerferien. Men det kan godt være, at det springer op, og jeg skal gøre det før.

Jesper Lindstrøm starter naturligvis inde i opgøret mod kronjyderne, hvis Brøndby skal forsøge at sætte pres på førende FC Midtjylland.

Klubben fra Vestegnen er fire point efter midtjyderne, der først spiller mandag aften ude mod FC Nordsjælland.