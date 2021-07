Spillere i oprør efter træner-terror i Esbjerg

Spillerforeningen går skarpt i rette med Esbjergs forsøg på at bagatellisere konflikten mellem spillertruppen og den nytiltrådte træner Peter Hyballa

Fotografering af afklædte spillere, slag mod spillere, udskamning foran holdkammeraterne, verbal tortur og et træningsprogram så hårdt, at skaderne vælter ind.

Det næste store drama i dansk fodbold ruller, allerede inden sæsonen er gået i gang.

Ansættelsen af tyske Peter Hyballa har udløst et kæmpe kultursammenstød med spillertruppen i 1. divisionsklubben Esbjerg.

Det er kun tre uger siden, at Esbjergs nye tyske træner, Peter Hyballa, tiltrådte på vestkysten, men allerede inden for den første uge begyndte Ekstra Bladet at høre de første beretninger fra truppen om en rystet spillertrup.

Peter Hyballa optræder under EM som ekspert hos ZDF. Foto: Martin Hoffmann/Ritzau Scanpix

Torsdag gik BT så i luften med en version af situationen i Esbjerg, som lige kradsede i overfladen.

I Jydske Vestkysten bliver konflikten beskrevet som 'en brat opvågnen, efter at Hyballa har introduceret flere og hårdere træningspas.'

Bestyrelsesformand Michael Kalt nedtoner i avisen uroen og hævder, at en lille gruppe af spillere var utilfredse.

- Min opfattelse er, at der er en håndfuld spillere, som ser, at de ikke passer ind. De reagerer derefter, påstår Michael Kalt.

Det er et udsagn, der slet ikke kan holde til en tryktest.

Ekstra Bladet har over de seneste to uger hørt om konflikten med Peter Hyballa fra alle dele af truppen. Stamspillere, marginalspillere, unge, erfarne og ældre.

Esbjerg og Jakob Ankersen formåede ikke at rykke op sidste sæson. Foto: Morten Kjær/Ritzau Scanpix

Spillerforeningen er blevet inddraget i konflikten over de seneste uger. Og spillernes forbund tager det ilde op, at Esbjerg bagatelliserer problemerne,

- Vi har talt med ledelsen i Esbjerg fB ad flere omgange, og vi har præsenteret de hændelser, der har været gennem de sidste par uger.

- Vi har indtil nu valgt ikke at udtale os, men da vi kan se, at det fremlægges, som om det handler om spillere, der ikke vil træne mere og hårdere end tidligere, så kalder det på en irettesættelse, siger direktør Michael Sahl fra Spillerforeningen.

- Helt overordnet så blander vi os ikke i hverken træningsmængden eller hårdheden af træningen. Klubberne har de muligheder, de har for at tilrettelægge træningstider med videre via overenskomsten i dansk fodbold, siger han.

- Vores opgave i Spillerforeningen er blandt andet at sikre, at spillerne behandles, som man bør behandles på enhver arbejdsplads, og man ikke oplever grænseoverskridende adfærd.

- Og det her handler om det arbejdsmiljø, og måden man håndterer sine ansatte på, slår han fast og understreger, at der ikke er tale om bagateller i Esbjerg.

- De ting, vi har fået videregivet, er langt over, hvad man kan og skal acceptere på enhver arbejdsplads, om det så er i fodboldbranchen, på et kontor eller i den lokale håndværkerforretning. Det, har vi kommunikeret til klubben, skal stoppes, fastslår Michael Sahl.