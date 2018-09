Spillere kan stadig skifte klub: Her er transfervinduet åbent

Sten Grytebust, Martin SpelmannogPål Alexander Kirkevold. Alle ville de gerne have været væk fra deres respektive klubber i det netop overståede transfervindue, men fælles for trioen er, at august kom og gik, uden de nogen vegne.

Alt håb for et sommerskifte er dog ikke ude. Selv om transfervinduet er lukket i de fleste lande i Europa, er der stadig nogle, der står på vid gab. Kvaliteten i landenes ligaer er ganske vist svingende, men nogle af dem kan bestemt byde på mindst lige god fodbold og lige så gode lønninger som Superligaen.

Går d'herrer Grytebust, Spelmann og Kirkevold - eller andre for den sags skyld - stadig med transfer-drømme, kan de altså lige løbe listen herunder igennem. Disse lande har stadig åbne transfervinduer:

Land Lukkedato Rumænien 3. september Ukraine 3. september Mexico 5. september Bulgarien 6. september Slovakiet 6. september Tjekkiet 8. september Israel 17. september Portugal 21. september Australien 15. oktober

For en god ordens skyld: De spillere, der har fået deres kontrakt ophævet, før transfervinduet lukkede, kan frit finde en ny klub uden pres over deadlines.

