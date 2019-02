- Spillerne var ikke på bølgelængde med Kuhn

Superligaen blev torsdag morgen ramt af endnu en fyring, da Hobro valgte at stritte Allan Kuhn ud og ansætte Peter Sørensen i stedet.

Hobro fyrer Allan Kuhn

Timingen i den aktion har givetvis overrasket mange - men ikke Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Jeg synes ikke, det er underligt, Allan Kuhn er blevet fyret. De har hentet 17 point, hvoraf kun tre er hentet på udebane, og i forårets første to kampe har der ikke været nogen indikationer på, at Allan Kuhn kan få Hobro til at lave mål. Derfor er fyringen helt naturlig.

- Jeg forudsagde allerede inden jul, at Allan Kuhn var på vippen, men at han på grund af strukturen ville få chancen i foråret. Kampene mod Horsens og FCN har ikke overbevist ledelsen i Hobro, og derfor er timingen optimal, når nu ikke man trykkede på knappen i vinterpausen.

- Nu får Peter Sørensen trods alt fire betydende kampe, inden han går ind i nedrykningsspillet, hvor han skal prøve at få Hobro væk fra den nederste plads i gruppen.

Læs Allan Kuhns reaktion på fyringen her:

- Jeg er ærgerlig og ked af det

Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, er ikke imponeret over ansættelsen af Peter Sørensen i Hobro. Der er Stig Tøfting noget mere optimistisk.

- Jeg kan sagtens forstå, Peter Sørensen slår til. Der blev ikke kigget hans vej i hverken AaB, SønderjyskE eller Brøndby. Der er ikke mange jobs i Superligaen, så når muligheden nu bød sig i Hobro, kan jeg godt forstå, han tager chancen.

- Hobro er sidst, og man kan ikke undgå at komme ud i nedrykningskampe på den ene eller anden måde. Men det er ikke en umulig situation at redde Hobro ud af. Nu har han også kun trænerkasketten på i modsætning til tiden i Silkeborg.

- Peter Sørensen er en træner, der er meget tydelig i, hvad han vil og forlanger af sine spillere. Det er måske det, som Hobro-truppen har brug for lige nu. Udefra set virkede det ikke til, at alle spillere var helt på bølgelængde med Kuhns spillestil.

Læs Allan Olsens take på situationen i Hobro her:

Fyrings-mystik

Stig Tøfting havde altså set fyringen af Allan Kuhn komme. Og selv om plæneklipperen ikke altid ser lige klart i spåkuglen, så har han trods alt forudset det blodbad, der har ramt cheftrænerne i Superligaen.

I sin klumme fra midten af december skrev Stig Tøfting, at Superligaen kunne risikere at tage afsked med hele fem trænere senest til sommer: Allan Kuhn, Claus Nørgaard, Alexander Zorniger, Kasper Hjulmand og David Nielsen.

Læs Stig Tøftings klumme om trænerfyringer her:

Se også: Tøffes Superliga-dom: Fire trænere kan hurtigt være på vippen

De tre første er allerede fortid i Superligaen, mens Kasper Hjulmand har meldt ud, at han stopper i Farum til sommer.

- Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke ønsker noget dårligt for nogen. Men det er nu engang mit job at kigge i spåkuglen engang imellem.

- Claus Nørgaard og Allan Kuhn virkede begge som 'dead man walking'. Alexander Zorniger troede jeg først ville ryge til sommer, men han sled så meget på sine omgivelser, at det allerede blev nu. Kasper Hjulmand var også forventet, og så kan han passende tage til Brøndby, hvis Anderlecht-drømmen ender med at dø helt.

Hvad med David Nielsen?

- Jeg skrev ikke, at David Nielsen ville blive fyret. Jeg skrev, at hvis AGF tabte efterårets sidste kamp mod Hobro, så skulle man tage hans navn op. Nu vandt de mod Hobro og er startet foråret på bedste vis. Den 'snak' er slet, slet ikke på bordet længere.

