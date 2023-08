Sportschef: - Jeg slukker telefonen

Hvidovre IF’s sportschef Peter Lassen har helt styr på planen frem mod transfervinduets lukning.

Med lidt under to dage tilbage af sommerens vindue, så er telefonen forholdsvis rolig.

Der kommer hverken de store henvendelser ind, og der bliver i hvert fald slet ikke foretaget nogle opkald den anden vej. Med mindre – som han siger – at der lige pludselig dukker noget vanvittigt op.

Men der har da også allerede været gang i svingdøren hos oprykkerne. Ind er kommet hele ni spillere, mens fem har forladt klubben.

Og nu er det slut. Der skal ikke flere spillere ind. Og der skal for alt i verden slet ikke flere ud.

Intet konkret

- Vi har en sindssyg god trup og en fantastisk stemning i omklædningsrummet. Det er den bedste trup, som Hvidovre nogensinde har haft. Det er jeg nødt til at sige, forklarer sportschefen til Ekstra Bladet.

- Her og nu skal vi bare sørge for at holde på vores spillere.

- Hvordan går det med det?

Annonce:

- Det er nemt nok. Jeg slukker bare min telefon. Ej, det er kun Marcus Lindberg, der har været lidt på, ellers har der ikke været noget.

- Kan du fortælle mere om interessen for Marcus Lindberg?

- Det har ikke været noget vanvittigt konkret, men der har været interesse. Men jeg regner med, at vi beholder ham. Jeg tænker, at han skal have lov til at bevise sig lidt mere i Superligaen for os.

Omkring 250 personer var samlet for at hylde de lokale helte, da de forrige sæson næsten havde sikret sig oprykning til Superligaen. Video: Kenneth Meyer

Bliver taget hjemmefra

Den seneste nye mand, der har kunnet trække Hvidovres trøje over hovedet, er Simon Makienok, der fik debut i weekenden, hvor han blev skiftet ind efter pausen i det store 1-5-nederlag til OB.

- Han virker fandeme fit, og jeg kan virkelig godt lide ham. Han passer simpelthen som fod i hose. Han kom ind i vores dårligste kamp i sæsonen, men han gjorde det godt, og han er bare allerede en stjerne i omklædningsrummet, fortæller Peter Lassen.

Samtidig slår sportschefen fast, at de spillere, der den seneste tid har plaget skadeslisten er på vej tilbage.

Simon Makienok (i gult) fortsætter sin fodboldkarriere i Hvidovre. (Arkivfoto). Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Det ser virkelig lovende ud, nu skal vi bare have vores første sejr. Og den kunne meget godt komme i næste weekend mod min gamle klub, Silkeborg, siger han.

- Men hvordan har du tænkt dig at tilbringe transfervinduets sidste dag på fredag?

- Jeg tror, jeg tager en hel aftensfilm. Jeg gider ikke engang tage over i klubben, når jeg kun bor fem minutter fra. Så jeg sidder hjemme.

- Hvis der så sker noget helt vildt, så er jeg selvfølgelig klar til at rykke.

Ekstra Bladet følger naturligvis både danske og udenlandske klubbers sidste handler frem mod transfervinduets lukning fredag.