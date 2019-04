Sprudlende AGF sender Horsens i stor fare

AGF’s reservespækkede mandskab gjorde det onde ved Horsens, men det bad ’de gule’ nu selv om.

Det var først, da det var alt for sent, at gæsterne fik overvundet deres målkompleks.

Da førte hjemmeholdet med 3-0, lige som SønderjyskE med en 3-1 føring havde overhalet SønderjyskE i tabellen.

Det var den indskiftede Louka Prip, tidligere Hvidovre, som efter næsten 600 minutters måltørke reducerede til 1-3.

Mens AGF som vinder af nedrykningspuljen skal til AaB på søndag, vil Horsens få et par uger til at sunde sig over nedturen, inden det gælder to overlevelseskampe mod Vendsyssel.

Årsagen er, at 1. division er bagud med kampe, og taberen af Horsens-Vendsyssel skal møde 3’eren fra den næstbedste række om en plads i Superligaen.

Som flere andre steder blev ofrene fra terrorangrebet i Sri Lanka, deriblandt tre lokale Aarhus-børn, mindet med et minuts stilhed. Derudover spillede AGF kampen med sørgebind.

Gæsternes elendighed blev allerede før pausen hængt til tørre.

I løbet af 18 minutter formåede et reservespækket AGF-mandskab at sænke Horsens.

Målfesten blev indledt af Youssef Toutouh, som udenfor feltet fyrede kanonen af.

Skuddet ramte undervejs Søren Reese og snød Matej Delac.

Der gik ikke mange minutter, inden Mustapha Bundu ligeledes med et skud udefra gjorde det til 2-0.

I overtiden slog unge Alexander Ammitzbøll til, da han var hurtig på en ripost, efter at Matej Delac ikke kunne holde endnu et langskud fra Youssef Toutouh.

Det var mod spil og chancer, at AGF uden markante spillere som karantæneramte spillere som Jens Stage, Jakob Ankersen og Jesper Juelsgaard samt den fridagsramte Mustafa Amini kom i gang.

Horsens, som skulle bruge en sejr for at være 100 procent sikre på at spille om en europæisk billet fremfor en nedrykningskamp mod Vendsyssel, startede ellers i fin stil.

To store afbrændere af nyerhvervelsen Nicolai Brock-Madsen udstillede blandt andet tydeligt de gules problemer med at score mål.

Da Horsens ikke kendte sin besøgstid, slog hjemmeholdet til, og i takt med at målene dumpede ind, faldt humøret hos Bo Henriksens tropper.

Siden de tre AGF mål var det var småt med chancer til Horsens, som oplevede en kort opblussen efter målet til 1-3. AGF's ellers så driftsikre Kamil Grabara kom i vanskeligheder, men Tobias Arndal fra Horsens var ikke vaks nok i situationen, så gæsterne, som har været bedre vant, skal ud i overlevelse.

