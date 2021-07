Spurgte, om de ville spille 2. halvleg

Jess Thorup kunne konstatere, at hans spillere leverede en pivringe indsats mod Silkeborg, og i pausen havde han givet dem et klart valg

- Det var pivringe, konstaterede FCK-træner Jess Thorup efter den blodfattige indsats og 0-0 i Parken mod oprykkerne fra Silkeborg.

- Det var en rigtig dårlig første halvleg. Det er ingen undskyldning, at det er tredje kamp på en uge, men vi ligner nogen, der er tømt for energi og kræfter.

- Vi bringer ikke det, der skal til, og så spiller vi mod et hold, der har en klar måde at gøre tingene på. Det har de øvet sig på i et år nede i første division, og det gjorde de fremragende. Vi var et skridt efter hele tiden, og bliver meget frustrerede.

- Mod slutningen af kampen skaber vi de chancer, der skal til for at score men får ikke scoret det afgørende mål.

- Hvor overrasket er du over niveauet?

- Det er jeg både skuffet og overrasket over. Vi så i torsdags (4-1 over Torpedo i Conference League, red.) en opadgående kurve i forhold til den første kamp (2-2 mod AaB). At vi falder i dag på den måde både som hold og individuelt, det er jeg skuffet over.

- Hvorfor sker det?

- Jeg tror, vi gør klogt i lige at komme hjem og kigge os i spejlet. Nu har vi talt om alt muligt andet som titelmuligheder og alt muligt pis. Nu tænker jeg, at vi skal ud og levere på banen.

- Hvad siger du til dine spillere i pausen?

- Jeg prøvede at hanke op i dem. Jeg italesatte nogle ting på en hård og kontant måde. Først spurgte jeg, om alle var klar til at spille videre. Det var alle, men så lå det jo i kortene at jeg ville skifte ud med tredje kamp på en uge.

- Vi prøver at bringe noget frisk energi ind, men nu står vi med en rigtig tom fornemmelse, siger Jess Thorup, der altså kan tælle til to point efter sæsonens to indledende hjemmekampe.

- Vi havde større forventninger end det, vi har leveret i de første kampe. Det er klart.