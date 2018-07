Ståle afslører: Kvist er færdig som anfører

For et år siden blev William Kvist udnævnt som anfører i FC København, men siden da er han blevet marginaliseret hos løverne og får ikke særlig meget spilletid.

Den faldende betydning på banen gør nu også, at Kvist ikke længere er anfører i FC København. Det skal i stedet være Carlos Zeca, der kom til klubben for et år siden og spiller fast på den centrale midtbane.

- Ja, jeg har haft en snak med William, og vi er enige om, at det nu er Zeca, der er anfører, siger Ståle Solbakken til fck.dk.

William Kvist er lige vendt tilbage fra ferie efter VM i Rusland og har endnu ikke været med i Superliga-truppen for FC København i denne sæson.

FC København fik i dag de første point i Superligaen, da de vandt 3-0 mod Hobro IK. Dermed ligger de nu nummer seks.

