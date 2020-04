Ståle efterlyser ny FCK-plan: 'Vi skal ud af vores comfort zone'

Da Tipsbladet for et par uger siden satte fokus på brugen af klubbernes egne talenter, lå FC København relativt lavt i brugen af spillere, man selv har uddannet.

Kun Mohamed Daramy har for alvor trukket på den konto i FC København i denne sæson, og det skal ændre sig.

- Vi skal blive bedre til talentudvikling, det er 100 procent sikkert. Vi skal simpelthen blive bedre til at skabe vores egne spillere og få dem på banen.

- Det er en balance. Vi er FCK, og vi skal være en talentudviklingsklub. Men vi skal ikke være en talentudviklingsklub, der ikke vinder mesterskaber.

- Vi skal heller ikke være en talentudviklingsklub, der ikke spiller i Europa. Det er i Europa, at priserne på vores spillere bliver dannet. Det er der, spillerne skal vise sig frem, så vi kan sælge dem for mange penge.

- At Denis Vavro blev solgt til Lazio for tæt på 100 millioner kroner skyldes, at han spillede to fremragende kampe mod Atalanta. Joronen blev den næstdyreste keeper i de seneste år, fordi han stod godt i straffesparkskonkurrencen mod Atalanta, siger Ståle Solbakken.

Det skal ikke kun være yngre spillere fra FCK's egen ungdomsafdeling, der skal på banen.

Ståle Solbakken vil have FCK til at være langt stærkere på talentudvikling. Foto: Lars Poulsen

Københavnerne skal muligvis til at købe endnu yngre spillere end i de seneste år, og man overvejer at strække sig langt efter individualister.

- Vi overvejer, om vi skal tage et par ekstra chancer på transfermarkedet. Det skal være i tilfælde, hvor vi føler os så sikre som muligt på, at en spiller passer perfekt ind i vores spillestil og klub, og hvor spilleren er så dygtig, og nok også dyr, at vi ved at købe ham også udnævner ham til vores stjernespiller i et par sæsoner.

- Vi skal muligvis ud af vores comfort zone og købe virkeligt attraktive spillere, siger Ståle Solbakken, der dog ikke vil til at andre spillestilen i defensiven.

- Det er vigtigt, at vi fastholder og udvikler en international spillestil, og at vi er på forkant med udviklingen.

- Vi er et af de få hold, der spiller et rendyrket zonesystem i defensiven, og så skal vi i offensiven blive ved med at justere stilen, så den passer bedst muligt til vores spilleres individuelle kvaliteter, siger Ståle Solbakken, der i forlængelse af spillestilen også meget gerne vil fastholde og udvikle sit team omkring førsteholdet.

