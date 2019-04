Ståle forudså problemer: - Et år for meget

FCK-manager Ståle Solbakken vidste godt, at han og klubben i sin tid gav William Kvist en aftale, der var et år for lang

PARKEN (Ekstra Bladet): Da William Kvist for snart fire år siden vendte hjem til FC København, vidste manager Ståle Solbakken godt, at ægteskabet ikke ville holde tiden ud.

Men Kvist krævede en kontrakt på fem år for at skrive under, og det gav FCK ham. Med en tilføjelse fra Solbakken.

- Jeg sagde, at der ville blive trouble, for det var et år for meget, og det er ikke kønt. Det sagde jeg, og den her situationen var dømt til at komme.

- Men han nægtede at skrive under, hvis ikke han fik fem år, sagde FCK-manageren efter sejren over OB, hvor William Kvist blev fejret efter alle kunstens regler.

Der var stadig en sæson tilbage af aftalen, men William Kvist stopper før tid og er i stedet blevet indstillet til en plads i bestyrelsen.

Ifølge Solbakken har Kvist altid været meget bevidst om sine styrker og begrænsninger, og nordmanden roste søndag Kvists evne til at gøre det rigtige.

Det har han ifølge FCK-manageren også gjort i denne situation. Alternativt havde været et år med meget træning og ingen spilletid.

- Hvor mange minutter han havde fået, hvis han var fortsat? Ingen! Eller tæt på, sagde Ståle Solbakken.

Kvist er en populær mand i FCK, selvom han ikke har bidraget meget på banen i denne sæson. Foto: Lars Poulsen

William Kvist er klubkamp-rekordholder i FC København og er foreløbig noteret for 423 kampe.

Han har været under udfasning i et stykke tid, men viste mod OB, at de gamle ben stadig kan.

Han kom ind og lagde op til den sidste scoring i FCK’s 4-0-sejr.

FC København har indkaldt til pressemøde mandag, hvor formand Bo Rygaard vil fortælle nærmere om planen med Kvist i bestyrelsen.

Men efter Niels Christian Holmstøms farvel til Parkens bestyrelse vil det være naturligt, at William Kvist overtager KB-legendens rolle.

Kvist vil blive indstillet på en ekstraordinær generalforsamling i august.

