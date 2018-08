Ståle i forbløffende kritik: - Det er ikke en så flot og stor klub værdig

Man kan jo ikke påstå, Ståle Solbakken i bogstaveligste forstand hælder vand ud af ørerne, men hvis nordmanden havde ejet den evne, ville han have rystet hovedet ud over dele af stadion i Odense.

- Jeg må bare sige, at af hensyn til seriøsiteten i dansk fodbold er det altså vigtigt, man har vandingsanlæg, som virker. Det gavner begge hold. I dag var der knastørt på den ene banehalvdel, og jeg ved ikke, om der er indført vandingsforbud i Odense på grund af tørken, men der var bare to sprinklere i den anden ende, siger FCK-træneren.

- Det er ikke en så flot og stor klub værdig, og det mener jeg helt seriøst. Det gavner hverken OB, FCK eller publikum, siger nordmanden og fortsætter:

- Den halvdel, vi angriber på i første halvleg, kunne være brudt i brand! Hvis nogen havde kastet en cigaret ind, var hele Odense brændt ned. Jeg siger altså ikke det her for sjov, for det er vigtigt – og Odense taber jo på det, for de har jo hurtige spillere. De kunne have spillet endnu hurtige og bedre.

FCK-fans med romerlys. Det kunne være gået grueligt galt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hverken Kenneth Emil Pedersen eller cheftræner Jakob Michelsen kan genkende beskrivelsen.

- Haha. Jeg synes, det var en fantastisk bane, så nej… Jamen, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Den var fantastisk som altid her i Odense, siger en lattermild – trods alt – Jakob Michelsen.

Han kunne naturligvis ærgre sig over, at en flot indsats ikke gav udbytte.

- Men målt på stats kan man ikke sætte en finger på FCK’s sejr. I de tre første kampe har vi haft den bedste statistik men kun fået ét point ud af det, og så kan jeg ikke stå og brokke mig, når tallene viser, at FCK’s sejr er helt i orden. Men vi var helt lige med dem i 75-80 minutter, siger OB-træneren.

Det er næppe nogen trøst, men Ståle Solbakken roser OB-mandskabet:

- Jeg føler jo lidt med Jakob og OB, for hvis du tager de første fire kampe, er OB det hold, der haft mest uheld af alle. Jeg kan se, de er godt i gang, og i dag skaber de mange store chancer. Men vi har de største og de fleste og mest spil, så det er ikke fordi, vi ikke vinder fortjent, men hvis OB kan spille med samme entusiasme og power, får de mange point, siger nordmanden.

