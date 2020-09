Ståle: Jeg var maniac rasende

Ståle Solbakken troede ikke sine egne øjne i historisk ringe halvleg og havde lyst til at flå hele holdet ud i pausen

ODENSE (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken lignede en mand, der enten ville sige op i pausen – eller fyre hele banden.

Bagud 0-3 mod OB i en kamp, hvor de københavnske sølv-løver kunne have været nede med det dobbelte, hvis Kalle Johnsson ikke havde leveret handskespil af højeste klasse i buret.

Nordmanden kalde præstationen ’pinlig’ i pausen. Han var ikke ret meget mildere stemt bagefter, da der stod 3-2 på måltavlen.

- Der er ikke så meget andet at sige, end der var totalt mangel på intensitet, total mangel på klogskab. Vi har haft gode træninger op til kampen, spillerne kom godt tilbage fra deres landshold, og jeg advarede kun mod én ting: I serieåbningen sidste år var vi bagud 0-2 efter 20 minutter, fordi folk ikke var klar. I dag var det endnu værre! Det undrer mig.

FCK spillede langsomt og gav mål væk, nordmanden næsten ikke troede muligt.

- Når du ser deres tredje mål… Det er jo, så du næsten ikke tror det. De spiller to-tre-fire støttepasninger, men vi kommer ikke ud med holdet, og pludselig snurrer de rundt og spiller en bold, hvor den ene er helt fejlplaceret, den anden løber efter… Nei, jeg kunne have skiftet næsten alle sammen ud i pausen, siger en lavmælt Ståle Solbakken efter den fynske nedtur.

Han nøjedes med at flå Jens Stage, Varela og Mohamed Daramy ud, men han undrer sig stadig over den manglende gnist:

- Ni af de startende 11 i dag startede også inde mod Manchester United! I dag var det helt, helt, helt, helt under niveau. Vi laver så mange mærkelige løsninger, at det næsten gjorde fysisk ondt at se på.

Du var ret sur i pausen!

- Nei, jeg var ikke sur. Jeg var… Maniac rasende! Det var jo helt surrealistisk, for vi vidste jo, hvad kom. Vi mødte et hold, der gik 200 procent til os og tager tre af vore spillere bort, og så spiller vi bare helt under pari.

Kamil Wilczek scorede to gange i sin debut. Men polakken lignede alligevel en bisættelse:

- De mål giver mig intet! Selvfølgelig… Jeg scorer to mål men ingen point. De kan selvfølgelig give mig nogen selvtillid, men jeg burde også have performet bedre.

Jens Stage, der blev flået ud efter første halvleg, var også barsk i sin dom:

- Første halvleg var skrækkelig. Det er det første ord, jeg vil hæfte på den – det andet ord er ’dumt’. Vi spiller som nogen, der har glemt hovederne inde i omklædningsrummet. Vi løber frem, og de står bare og venter på at få lov til at straffe os – og det gør de! Vi spiller dumt, og første halvleg kan du sagtens kalde for en lussing.

- Vi har talt om, at de samme stort set skete sidste år, så var var klar over det. Alligevel giver vi dem alle chancer for at lave 100 mål i første halvleg.

I sidste sæsonåbning vandt FCK rent faktisk 3-2. Denne gang fik de fynske tigre slaget løverne.

