Ståle langer ud: Stupide fejl af Nelsson og Stage

- Jeg føler, at hver gang, vi ved at komme ind i kampen, så laver vi en eller anden stupid fejl, lød det med adresse til Nelsson og Stage

Ståle Solbakken ærgrede sig så meget over de personlige fejl, der gav 2-0 føring til Brøndby, at han straks bragte dem på bane – med fuldt navn på – da han mødte pressen efter nederlaget på 1-3 til Brøndby.

- Det var en kamp, hvor det blev op ad bakke. Vi åbner kampen vældig godt, men så giver Victor Nelsson dem det første mål på en kæmpe fejl. Den må jeg adressere, for det var elendigt forsvarsspil, sagde han om Simon Hedlunds første scoring i det sjette minut.

- Han burde bringe ham ned i fart, men i stedet følger han ham med ryggen til ind i vores eget felt. Han skal presse ham ud af, men i stedet lukker han ham indad. Det er en lærestreg for Victor, som ellers spiller en god kamp, sagde FCK-bossen og fortsatte til midtbanespilleren Jens Stage:

- Jeg føler, at hver gang, vi ved at komme ind i kampen, så laver vi en eller anden stupid fejl. Jens spiller til Zeca, der ikke har sin støvle på, og så straffer de os.

- Det er to flotte kontramål. Det kan man ikke tage fra Brøndby, men du kan ikke lave to så store fejl, sagde han og rystede på hovedet.

Han rykkede Rasmus Falk fra kanten ind centralt og følte at få udbytte af det.

- Men så får han det røde kort, og med de 90 minutter i Malmø i benene, så er det game over.

Spin eller ej, så afviser Ståle Solbakken, at hans mandskab netop nu – efter kun to sejre i ni kampe – befinder sig i en krisesituation.

- Vi er pressede hvert efterår, men vi var mere pressede omkring kampene mod Riga og Hobro. Nu er Bjelland oppe i gear igen, Santos bliver farligere og farligere. Jeg var mere bekymret for en måned siden.

Han begrundede Bendtners første start i Superligaen med, at hans to andre forwards havde været igennem en stor belastning torsdag aften i Malmø.

- Han skulle være lidt boldfast for os fremme, og jeg synes, han gør, hvad man kan forvente i godt 60 minutter i okay tempo. Bendtner skal spille noget reserveholdsfodbold på stor bane, for det er det, han trænger til.

Ståle Solbakken skummede over de personlige fejl. Foto: Jens Dresling

Heller ikke den fortsat manglende chanceproduktion købte han for alvor ind på.

- Jamen, det er vel, hvad man kan forvente. Vi har omtrent lige så mange chancer som dem, men de scorer på deres. De har fire og scorer tre, sagde han uden at nævne de åbne FCK-muligheder, som måske mest fandtes i hans eget hoved.

Under alle omstændigheder bliver de ikke omsat i mål for tiden.

- Vi vil meget gerne skabe nogle flere, men jeg er fortrøstningsfuld. Det ser meget, meget bedre ud end for en måned siden med truppens tilstand. Vi var helt i kælderen dengang, men det er vi ikke nu

Dame N’Doye er tilsyneladende stadig et stykke fra at være spilleklar, og Ståle Solbakken vil ikke presse ham, siger han.

Andrea Bjelland var lidt mere i tilståelseshumør omkring den manglende chanceproduktion.

- Vi skal jo skabe chancer for at score mål. Især i Europa er det den defensive base, der skaber resultaterne.

- I dag skal vi spille hurtigere, vi skal være bedre på bolden på den sidste tredjedel og få sat den sidste pasning på. De spiller meget mand mod mand, så vi skal være bedre til at sætte deres mand. Vi skal flytte dem bedre rundt, så det ikke er dem, der kommer til at diktere, hvor vi står henne, sagde stopperen, der var glad for sin jævnaldrende holdkammerat, Nicklas Bendtners, præstation.

- Jeg synes, han gjorde det fint. Han holdt fast i bolden for os. Det er klart, at vi gerne vil have ham til at score også, så vi får banket noget selvtillid ind i knolden på ham, men jeg synes, han lagde en stor arbejdsindsats. Det var en fin start for ham.

