Ståle lover ændringer: - Grusomt at se på

PARKEN (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken skiftevis sad, stod og vandrede mutters alene rundt på C-tribunen.

Et par gange kunne man høre et halvt uforståeligt norsk ord ryge ud af hans mund, men ellers holdt den karantæneramte FCK-manager frustrationerne indenbords.

Havde Solbakken været ovre på den anden side på FCK-bænken, havde han formentlig råbt og skreget som en vanvittig i forsøget på at vække sit hold.

Andreas Bjelland og Michael Santos var med rette skuffede efter nederlaget til Horsens på den tomme hjemmebane. Foto: Jens Dresling

Nu var han tvunget til at tie stille og kunne først give tungebåndet frit løb efter 0-1-blamagen mod Horsens.

Og der blev ikke lagt fingre imellem efter sæsonens første hjemmebanenederlag:

- Det var en af de mest energiforladte og kraftløse præstationer, jeg har set i min FCK-tid - og det gælder begge perioder.

- Det var helt, helt forfærdeligt og grusomt at se på. Det er noget af det værste, jeg har været ude for her, sagde Ståle Solbakken, der tidligt kunne se, at den var gal.

Solbakken får vist det røde kort i midtugens pokalnederlag mod AaB. Grundet københavnernes exit fra turneringen måtte nordmanden i stedet afsone i Superligaen denne søndag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I andre kampe, hvor FCK har spillet dårligt, har de alligevel formået at lægge modstanderen under pres til sidst og skabe de nødvendige muligheder.

Men denne gang var der ingen rødglødende manager eller krævende tilskuere til at piske københavnerne frem.

Og ej heller nogen Pieros Sotiriou klar til at redde dem fra bænken.

I stedet var Horsens, der spillede 120 minutters pokalfodbold torsdag aften, bedst i slutfasen og fik tre point ud af anstrengelserne.

- Det mest bekymrende er, at det var helt, helt fladt over hele linjen de sidste 25-30 minutter, sagde Ståle Solbakken og lignede en manager, der havde meget svært ved at forstå, hvad han lige havde været vidne til.

Han brugte selv ordet magtesløs og lagde ikke skjul på, at også trænerstaben var hårdt ramt efter sæsonens sløjeste præstation.

Det var den værste optakt, som FCK kunne få til torsdagens Europa League-kamp i Istanbul, og den svage indsats kommer ifølge Solbakken til at få konsekvenser:

- Jeg havde en idé om, hvordan holdet skulle være på torsdag - sådan bliver det ikke!

- Det var elendigt hele vejen igennem, lød det fra en slukøret og meget ærlig Rasmus Falk efter kampen. Video: Discovery Networks Danmark.

