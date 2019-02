Ståle revser FCM: - De oser af mindreværd

På banen kæmper FC København og FC Midtjylland side om side om det danske mesterskab, og udenfor banen er skyttekrigen i den grad også i gang.

Senest var midtjydernes bestyrelsesformand Rasmus Ankersen på banen, da han udtalte, at københavnerne havde fået Midtjylland på hjernen.

- De bruger halvdelen af deres pressemøder i Europa League på at tale om os, og når vi spiller i Parken, flytter de banderne så tæt på banen, så vi ikke kan kaste lange indkast.

- Og på en måde forstår man det vel godt. Det vil være en decideret katastrofe for FCK og et afgørende nederlag for deres selvforståelse, hvis vi ender med at stjæle mesterskabet fra dem i år igen, sagde Rasmus Ankersen til Politiken.

Og nu skyder FCK-manager Ståle Solbakken tilbage.

- Jeg har stor respekt for FC Midtjylland og deres resultater. Men vi tænker forskelligt. Vi bruger tid på andre ting, end de gør. Og deres facon er så langt fra vores. Hvis de tror, at vi bruger meget tid på dem, fordi vi har nævnt dem i et par sætninger…

- Jeg er fuldstændig ligeglad med dem. Alt, hvad de gør og siger, oser af mindreværdskomplekser. Ikke direkte i forhold til os, også i forhold til andre klubber, siger Ståle Solbakken i fredagens udgave af Tipsbladet.

Stærkt koncept, men..

Solbakken påpeger, at han tror, at FC Midtjylland er med i det lange løb i dansk fodbold med et stærkt koncept, men han tror til gengæld ikke, at de kunne have balanceret at spille både europæisk og Superliga på samme tid.

Hvis Midtjylland havde spillet i Europa i efteråret, så tror jeg, at ligaen havde været afgjort allerede. Så havde de tabt mange, mange point. Men de er lige så gode, som vi til at spille mod de danske hold.

- De har et fantastisk koncept på dansk grund. De behøver ikke aflevere en bold til hinanden, så længe de får 25 indkast i en kamp. Når de har den fysik, er de stærke. Konceptet er enkelt, men meget effektivt, siger han.

Du kan læse hele interviewet med Ståle Solbakken i fredagens Tipsbladet, der følger med Ekstra Bladet.

Se også: Iskolde Solbakken svarer FCM igen: - Er det 1. april?

Se også: FCM-chef: FCK er ikke skræmmende

Se også: Stig Tøfting om FCK: 'Det vil være helt uacceptabelt'