Ståle sendte barnepige ned til N'Doye

FCK sendte fysisk træner en uge til Senegal for at holde bomberen til ilden - han betalte tilbage i Odense

ODENSE (Ekstra Bladet): Han hamrede 22 bolde i boksen i sidste sæson. I denne er Dame N’Doye allerede noteret for to pletskud og en assist, og en af forklaringerne er, at den scenegale senegaleser har deltaget i samtlige træninger efter ferien.

Men ikke nok med det! Ståle Solbakken sendte såmænd også en ’barnepige’ til Thiès og omegn for at hjælpe den ferierende bomber med at skærpe form og fysik i spillernes sommerferie. Takken faldt i form af en stor præstation og tre point i Odense i premieren.

- Han bliver godt betalt for det, siger en smilende nordmand.

- Dame N’Doye har haft en fantastisk opstart og er en af dem, der har været med til samtlige træninger. Han kom tidligt hjem fra ferie.

Og til tiden?

- Han er kommet til tiden, og jeg sendte til og med en fysisk træner til Senegal i en uge, så vi kunne holde øje med ham. Vi har taget alle forholdsregler, vi tog ingen chancer, og det får vi payback for nu.

Var han glad for det?

- Det ved jeg ikke, siger Ståle Solbakken og griner.

Nordmanden stillede med en helt igennem utrimmet firekæde og ny keeper i Odense. Det rakte lige akkurat trods fynboernes chokstart og scoring efter 51 sekunder og 2-0 efter en halv time.

- Jeg har jo sagt det til alle sider. Vi havde et fantastisk transfervindue, og hvis du måler på det økonomiske, så har vi gjort sindssyge handler. Helt vanvittigt økonomiske handler. Alle siger jo, at vi har købt for så og så meget – og ja, det har vi. Men vi har solgt for tre gange så meget, sådan er det!

Prisen er så nye folk på alle defensive pladser, når Andreas Bjelland samtidig er ude med en lægskade.

Hvad er analysen af kampen?

- Den er, at det var en forrygende fodboldkamp, hvor jeg synes, vi er gode offensivt gennem hele kampen og skaber chancer – og så er vi rimeligt dårlige defensivt i hele opgøret.

- Vi spiller mod et vældigt godt hold, som jeg har stor fidus til. OB har et godt koncept og en god træner, der har skabt et mandskab, der er vanskeligt at spille mod – især her i Odense. Som regel vinder det ene hold 1-0, men i dag hang vi på gaflen, erkender Ståle Solbakken.

- Det gælder altid i den første kamp, at der er en masse spillere, som er i forskellig fysisk form. Vi har eksempelvis to kantspiller, der fysisk ikke er helt på toppen, men både Viktor Fischer og Robert Skov skal jo spille, når vi om en uge går i gang med CL-kvalifikationen.

- Vi har en firekæde, der ikke har spillet sammen. De har også spillere, der ikke er helt på toppen, og derfor blev det en vældigt urolig kamp. Men der er moral i mit hold. Spillerne har modet til at komme tilbage, og det var psykologisk vigtigt, at vi fik reduceret kort før pausen.

Var jeres stamina ikke udfordret, da I var bagud 0-2 efter en halv time?

- Jo, det var den, for vi ved, vi har spillere, der er et stykke fra formen, og vi har skader. Vi udtager holdet med åbne øjne, og hvis jeg havde udtaget mit bedste hold i dag, så havde det antageligt ikke været dette. Men jeg må tænke lidt længere frem. Vi skal i europæiske knockout-kampe, og dem, der skal spille der, kommer jo ikke i form, hvis de ikke spiller inden. Det var en kalkuleret risiko.

Hvornår bliver Bjelland klar?

- Jeg ved det ikke.

Nogle gange er han tæt på – andre dage ikke…

- Ja, det er akkurat sådan, jeg føler det, haha. Der er vi enige. Men jeg regner med, det er inden for 14 dage.

