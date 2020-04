Ståle skælder ud: - Uværdigt!

Hvornår genoptages Superligaen?

Det spørgsmål er der ingen, der kender svaret på i øjeblikket. Hvordan man bør gøre i forhold til afviklingen af ligaen, når fodbolden ruller igen, har mange dog en mening om.

Det har Ståle Solbakken formentlig også, men af princip holder FC København-manageren den for sig selv.

Nordmanden bryder sig ikke om, at diverse smagsdommere slår sig løs under den aktuelle coronakrise, og han stoler ikke på, at meldingerne er fuldstændig blottet for egoisme.

- Vi er midt i sæsonen i Danmark, og rigtig mange kommer med deres mening ud fra situationen i tabellen. Det, synes jeg, er uværdigt. Derfor har vi lukket helt ned for at mene noget om det, siger Ståle Solbakken til VG.

FCK-bossen drager paraleller til andre lande som Italien, hvor topholdet Lazio har truet med en retssag, hvis Serie A ikke færdigspilles, mens sidstepladsen Brescia via klubbens ejer har fastslået, at man nægter at gennemføre sæsonen.

- Det er vel ikke helt tilfædligt, at de er sig selv nærmest. Lazio har sin bedste sæson nogensinde, Brescia har sin værste. Man kan spørge sig selv, om det er tilfældigt, at de siger, som de gør. Jeg er ikke sikker, siger Solbakken og tilføjer:

- Der har også været sådanne udspil i Danmark. Nogle klubber har sendt spillerne hjem, mens andre ikke har, og så er det en fordel at komme hurtigt i gang for de, som ikke har hjemsendt spillerne. Nogle har investeret mange penge i at styrke holdet i januar, men kun spillet tre eller fire kampe efterfølgende og ikke benyttet sig af de nye spillere.

FC København er på andenpladsen i Superligaen med 12 point op til FC Midtjylland.