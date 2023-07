Ståle slår fast: FCK har skruet op

Torsdag kunne FC København præsentere noget af en tilføjelse til truppen.

Med både Premier League-kampe og det norske landshold på cv'et er 28-årige Mohamed Elyounoussi en helt særlig profil i Superligaen.

Sådan ser den norske landstræner og tidligere FCK-træner Ståle Solbakken det i hvert fald.

- Han er en mand, der kan spille på begge sider, og han er meget erfaren, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Mohamed Elyounoussi blev torsdag præsenteret som ny spiller i FC København. Han kommer fra Premier League-nedrykkeren Southampton. Foto: Peter Nicholls/Reuters

- Han skal helt sikkert nok gøre god nytte i FCK.

Et økonomisk hak op

Den nye mand i hvidt kommer på en fri transfer fra Premier League-nedrykkeren Southampton, mens turen tidligere også er gået forbi Celtic og Basel.

- Og så er han en målfarlig spiller, også selvom han måske ikke har scoret så mange mål i den seneste sæson. Men han er god til at lugte chancerne.

- Jeg ved, at i hans første tid på landsholdet scorede han mange vigtige mål for os. Så det kan han, siger Ståle Solbakken.

Mohamed Elyounoussi står noteret for 52 landskampe for Norge. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix.

Transfernyheden er også med til at manifestere, at FC København er på vej ind i en ny liga.

- Det siger lidt om, at der er skruet op for lønningsbudgettet, siger Ståle Solbakken med et grin.

- FCK har lagt det økonomiske niveau et hak eller tre op, når de kan hente en spiller som ham.

100 procent sikker

Selvom at Ståle Solbakken og Mohamed Elyounoussi har et godt kendskab til hinanden fra det norske landshold, så har de to også en fortid som modstandere.

Tilbage i 2020, hvor Solbakken selv var træner i FCK, mødte den danske klub Celtic i Europa League.

Mohamed Elyounoussi spillede med, da Celtic mødte FCK på hjemmebane tilbage i 2020. Elyounoussi fik 60 minutter på banen: Jens Dresling/Ritzau Scanpix.

Og dengang løb Mohamed Elyounoussi selv rundt på banen for det skotske hold, og det var nok til, at Ståle Solbakken selv havde et godt øje til midtbanespilleren.

Ståle Solbakken siger nemlig, at de selv havde ham i kikkerten på det tidspunkt. Det kunne dog ikke helt lykkedes, da midtbanespilleren stadig havde en lang kontrakt med Celtic.

Men nu kommer turen alligevel til at gå til den danske hovedstad, men den norske midtbanemand træder ind i truppen på et tidspunkt, hvor der er kamp om de gode pladser i opstillingen.

Men det ser Ståle Solbakken næppe som at være et relevant problem for Mohamed Elyounoussi.

- Nu skal jeg ikke udtage holdet for Neestrup, men jeg er 100 procent sikker på, at han er tiltænkt en fast plads på holdet. Ellers havde de ikke brugt så mange penge.