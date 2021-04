Ståle snydt i FCK: Nu kigger han igen på stortalent

Den norske landstræner Ståle Solbakken var på plads mandag aften på Right to Dream Park i Farum for at tage Andreas Schjelderup nærmere i øjesyn i kampen mod FC Midtjylland..

Det betyder dog ikke, at det 16-årige stortalent skal drømme om debut ved siden af Ødegaard, Haaland og kompagni lige med det samme.

- Det er lidt for tidligt med A-landsholdet, men det er da en spiller, jeg kigger lidt på, siger Ståle Solbakken dagen derpå.

- Men han har endnu ikke spillet på U21-landsholdet, så jeg var der også lidt på mine trænerkollegers vegne for at hjælpe dem.

- Han er en spændende spiller, der er inde i en fin udvikling, anerkender Ståle Solbakken, der også har hørt historien om, at talentet har taget hele ti kilo muskelmasse på siden ankomsten i sommer.

Ståle Solbakken ville som FCK-manager gerne have sikret sig Andreas Schjelderup. På sigt kan de komme til at arbejde sammen i national sammenhæng. Foto: Lars Poulsen

Schjelderup er langt fra noget nyt bekendtskab for den tidligere FCK-manager. Tværtimod.

- Der var jo en grund til, at vi ville hente ham til FCK sidste år. Vi jagtede ham og en anden ung spiller, Roony Bardghji fra Malmø FF, og da vi tabte kampen om Schjelderup til FC Nordsjælland, drønede Johan Lange straks til Malmø og sikrede sig svenskeren i stedet.

Det norske stjernefrø var desuden til prøvetræning i et hav af europæiske storklubber. Ajax, Villarreal, Tottenham, Juventus, PSV Eindhoven og Bayern München var blandt bejlerne.

Dribleren Andreas Schjelderup har en meget fin balance, bemærker Ståle Solbakken. Foto: Jens Dresling

Til sidst valgte han at udvikle sig på talentfabrikken i Farum

- Det var et hårdt slag for Bodø/Glimt at miste sådan en spiller, bemærker Ståle Solbakken med adresse til den transfer-værdi, Schjelderup snart kan få.

For der er ingen tvivl om, at han besidder de kompetencer, storklubber efterspørger.

- Han har en vældig fin tyngde, når han kommer fremad, og han har en god balance, der gør, at han kan gå til både højre og venstre, roser Ståle Solbakken.

- Han er en god dribler, der evner at skifte fart, men han har også et fint blik for spillet og kan time sine pasninger.

Spørgsmålet er, hvornår timingen er rigtig for et samarbejde mellem de to.