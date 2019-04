Ståle til angreb: - DBU kan ikke leve med det

BRØNDBY (Ekstra Bladet): DBU bør gøre noget ved Fodboldens Disciplinærinstans.

Så kontant var meldingen fra FCK-manager Ståle Solbakken, der er rasende over, at disciplinærinstansen mente, at Viktor Fischer ’på en uhensigtsmæssig måde kunne have medvirket til at eskalere homofobisagens omfang’.

- Spørgsmålet er, hvem der skal granske Disciplinærinstansen? Kan man sige noget sådant i 2019, som de sagde?

- DBU kan ikke leve med det. Det går ikke. Det må Jesper Møller (formand, red.) finde ud af, sagde nordmanden om det, som han mente var et klokkeklart selvmål fra den forhadte instans:

- Viktor adresserede et kæmpe samfundsproblem og fik støtte hele vejen rundt. Alle fulgte rigtigt op, og så kommer den instans…

- I min bog siger de, at hvis en spiller gør noget, så kan du råbe endnu mere! Homofobi skal ligges helt dødt, og hvordan skal vi fortælle den nye generation det, hvis vi har en instans, der siger noget sådant. Det er alvorligt.

Ståle Solbakken glædede sig over, at der hverken fra Brøndby- eller FCK-enden blev sunget homofobiske sange under derbyet - og så glædede han sig naturligvis over at forlade Vestegnen med tre point:

- Vi spiller en god halv time midtvejs. I de andre faser var det mere uroligt, og Brøndby var bedre.

- Al ære til Brøndby, der kæmper sig godt tilbage. I 2. halvleg værnede vi om resultatet, og det gjorde vi godt.

Se også: Fischer roser Brøndby-fans: - Hørte ingenting

Se også: Fladpander og FCK-magi i Brøndby

Se også: Nu er FCK tæt på guldet

Superligaspiller røg i kørestol

For første gang efter stoppet: Nu taler Sormani ud