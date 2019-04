Ståle var sur på sin stjerne: Nu har han scoret 100 FCK-kasser

Dame N’Doye scorede sit mål nummer 100 for FCK, hvor senegaleseren altid er tændt til kampene – men ligner en gammel mand til træning

ODENSE (Ekstra Bladet): Han er iskold, når det gælder. Dame N’Doye kender sin besøgelsestid, når han er PÅ banen – udenfor kniber det andre gange mere med at kende klokken…

Men når Damen hamrer tre point hjem i Odense, så er næsten alt tilgivet, erkender Ståle Solbakken med et solidt, norsk og halvskævt smil skruet på et lykkeligt fjæs.

- OB havde størst energi og power, skabte et par halve chancer og et par store. Vi var virkeligt passive og fik ikke vores presspil til at virke, men vi er også der, hvor truppen er på det smalleste af det smalle, siger Ståle Solbakken efter 1-0 i Odense.

Skader, karantæner og folk som Viktor Fischer og Andreas Bjelland mangler stadig matchfitness, noterer Ståle Solbakken.

- Holdet er lidt sårbart, og nogle spillere trænger måske til mere beskyttelse. Derfor valgte vi at lave om til 5-3-2, og det gjorde vi godt. Da så vi gode ud, indtil OB kom tilbage til slut. - Det blev en åben slagudveksling, indtil banens bedste spiller afgjorde det.

Banens bedste er selvsagt den scenegale senegaleser, der nu i en alder af 34 år nåede op på 100 scoringer for københavnerne.

- Altså, i de to kampe mod Esbjerg forleden og den i dag, har han været rigtig god, og i første halvleg, da vi ikke var så gode, var han virkelig en handfull for OB, siger nordmanden, der humoristisk tilføjer, at bomberen af og til ligner en mand på 45!

- Det er ikke altid, han kommer tidsnok til alle træninger og taktikmøder, men han er mentalt godt forberedt, og han træner godt på SIN måde. Hvis du kommer og ser FCK-træningen gennem en uge, så vil du nok tænke, at ham der snart er færdig. Men han er rigtig god til at passe på sin krop.

Ligner han en gammel mand til træning?

- Ja, det kan han hurtigt komme til. Men han spillede trods alt også næsten alle kampe inden jul, da vi spillede søndag, torsdag, søndag. Men når han lugter savsmuld, så vågner han. Det er ikke lige så sjovt at træne som at spille kampe.

Dame N’Doye vendte tilbage til FCK sidste sommer til masser af skepsis. Det tog ham kun 22 minutter at score hattrick mod AaB i Parken…

- Han sendte mig jo billeder af sig selv fra en baskethal, hvor han stod i bar overkrop og sagde, han stadig var fit. Vi havde dog trods alt set en 10-12 kampe, men pointen var jo, at han ikke havde spillet forward – han havde mest spillet på fløjen. Så det handlede om at få killer-instinktet tilbage, fortæller Ståle Solbakken.

Han indrømmer også, at stemningen op til forårsstarten i en periode var rimeligt dårlig:

- Vi havde en dårlig uge i den sidste del af træningslejren. Så blev han erklæret frisk, men han var nok ikke helt frisk alligevel. Han besøgte sin familie, så han spillede jo ikke den første kamp mod OB – da var det Jonas Wind og Pieros netop på grund af en skade. Da var vi rigtigt uvenner i en ugestid.

FCK har nu fem point ned til FCM, men intet er givet, siger FCK-bossen:

- Det betyder ingenting. Det kan være slut i løbet af en uge. Det bruger jeg ikke én kalorie på. Det er selvfølgelig bedre at ligge fem point foran end bagved, men nu skal vi altså spille på udebane mod Brøndby og har FC Midtjylland derefter – og siden på udebane.

Dame N’Doye er ikke ligefrem en mand, der taler i overskrifter:

- Det føles godt. Jeg tænker aldrig på rekorder – jeg tænker kun på, hvad jeg kan gøre for mine holdkammerater og mig selv. Det er det vigtigste. Det handler om at arbejde, arbejde – så skal målene nok komme, siger han lavmælt efter kampen.

Jubilæet blev markeret med et stort medbragt banner, og det varmede.

- Det var dejligt, for de kom hele vejen fra København og troede på, jeg kunne score det mål. Ellers skulle de jo have ventet til næste kamp… Jeg sætter pris på det, siger bomberen, der også har sin helt egen sang.

Den blev turneret højlydt efter sejren – men også inden.

- De spiller den også inden kampen. Boilesen og Ankersen, de er crazy. Jeg kan li’ det, for det giver atmosfære. Jeg kan li’ at se et smil før kampene.

