Ståles ord gjorde ondt: - Får lyst til at sige en masse

Efter Ståle Solbakken blev fyret som manager i FC København har det i den efterfølgende periode været med den tidligere FCK-anfører og nuværende bestyrelsesmedlem i selskabet bag fodboldklubben, Parken Sport & Entertainment, William Kvist, der har haft det midlertidige sportslige ansvar.

Her er det senest blevet til ansættelse af Jess Thorup som ny cheftræner, mens Peter Christiansen er blevet hentet til hovedstadsklubben fra AGF som ny sportsdirektør.

Mens det arbejde har stået på for Kvist har Ståle Solbakken i et stort interview med Onside sendt et klart signal om, at Kvist var blevet kastet ud på dybt vand i forhold til den rolle, som man havde sat ham til.

Nu svarer Kvist selv tilbage, og han erkender, at han skal passe på med, hvad han siger, da han overfor B.T. bliver spurgt til om det ikke gør ondt at høre en tidligere træner tale sådan om en.

- Jo, men jeg vil virkelig gerne lade være med at bruge tid på det. Man kan hurtigt få lyst til at sige en masse ting. Men igen, jeg bruger virkelig min tid på at få klubben vendt rundt i stedet for at støve et eller andet op igen, siger han og fortsætter:

- Hvem ved, om vi om noget tid skal snakke om det igen, men lige nu har vi brug for at holde snuden i sporet, og hvem ved, om I ikke kan komme forbi igen, når jeg sidder som gammel mand, fortæller William Kvist.

Endvidere fastslår den forhenværende midtbanespiller, at han henviser til den pressemeddelelse, som klubben udsendte kort efter interviewet på tv blev afsluttet.