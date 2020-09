Stærkeste i klubbens historie?

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Lyngby - Operation overlevelse

DET SER OPTIMISTEN: Du kommer langt på vilje, sammenhold og dedikation. Det så vi i sidste sæson med oprykkerne fra Lyngby. Christian Nielsen har skabt et stærkt miljø i Lyngby, der har Superligaens laveste lønbudget.

Med Andre Riel og Emil Nielsen i front er der masser af fart i angrebet, hvor Frederik Gytkjær er en træfsikker bomber, når han er spilleklar. Både Riel og Nielsen har nu haft én sæson, hvor de har vænnet sig til Superligaen. Det er nu de træder et skridt op og bliver profiler for klubben.

DET SER PESSIMISTEN: Fundamentet var skrøbeligt efter coronapausen. Bundniveauet var lavt og der blev lukket mange mål ind. Nu er holdets største kreative kraft forsvundet. Christian Jakobsen og Rasmus Thellufsen skal træde i karakter på et mandskab, der kommer til at kæmpe og slås for overlevelse. Det bliver en sæson i modvind.

HOLD ØJE MED: Mathias Hebo! Den 25-årige midtbanespiller skal nu træde i karakter som en af de kreative kræfter på midtbanen. Han skal have hjælp af Christian Jakobsen, men det er på tide, at Hebo ny træder ud af andres skygge og viser de kvaliteter, han besidder. Han kan afslutte udefra og så er han faktisk en teknisk meget velfunderet spiller. Den ældre generation husker hans far, Kim ’Pinocchio’ Rasmussen, der teknisk var en sublim fodboldspiller.

SÆSONENS NØGLEORD: Overlevelse! Sæson to efter en oprykning er altid den sværeste. Klubben fylder 100 år, men det bliver en barsk kamp for overlevelse. I sidste sæson var hjemmebanen grundlaget for overlevelse. Det skal den være igen. Men det bliver en vanskelig opgave for Christian Nielsen, der savner lidt fart i fødderne centralt på midten.

IDEALOPSTILLING: Thomas Mikkelsen – Lasse Fosgaard, Nicolai Geertsen, Frederik Winther, Patrick da Silva – Kasper Enghardt, Mathias Hebo, Christian Jakobsen – Emil Nielsen, Frederik Gytkjær, Andre Riel

SEKS FØRSTE RUNDER: 1. AaB (hjemme). 2. FC Midtjylland (ude). 3. FC Nordsjælland (ude). 4. SønderjyskE (hjemme). 5. Vejle (ude). 6. OB (hjemme).

FC Nordsjælland - Kan talenterne gøre det igen?

DET SER OPTIMISTEN: Danmarks bedste talentfabrik, der hver sæson leverer varen og kvalificerer sig til top-6, selv om der hvert år bliver solgt spillere for gigantiske summer.

Nu står nye, lovende talenter på spring for at gribe chancen: Kamal Deen Sulemana, Tochi Chukwuani og Mohammed Diomande er de nye navne, som vil imponere mange i den kommende sæson.

Der vil helt sikkert dukke flere nye, talenter op i løbet af sæsonen. For det, der foregik i FC Nordsjælland, er ganske unikt.

DET SER PESSIMISTEN: Det kan ikke blive ved med at gå godt. I år bliver det sæsonen, hvor de for første gang i fem år ikke havner i top-6, fordi de unge talenter ikke kan blive ved med at overpræstere.

Udsvingene er store, når du satser så massivt på talenter. Nu bliver det mærkbart at se, at to offensive profiler som Kudus og Damsgaard er væk.

HOLD ØJE MED: Kamal Deen Sulemana. Den 18-årige ghaneser fik vi lidt at se i foråret. Men det bliver nu han folder sig ud i fuldt omfang. Han er ekstrem hurtig, har lavt tyngdepunkt og svær at stoppe, når han kommer i fart. Han kan blive Superligaens mest interessante spiller at følge i den kommende sæson.

SÆSONENS NØGLEORD: Kan vi gøre det igen! FCN kommer ikke i nedrykningsfare – slet ikke. I Farum er målsætningen top-6 og spørgsmålet er om truppen kan gøre det igen.

IDEALOPSTILLING: Peter V. Jensen – Mads Døhr Thychosen, Kian Hansen, Ulrik Yttergård Jenssen, Ivan Mesik – Magnus Kofod, Tochi Chukwuani, Mohammed Diomande – Isaac Atanga, Mikkel Rygaard, Kamal Deen Sulemana.

SEKS FØRSTE RUNDER: 1. Brøndby (ude). 2. OB (ude). 3. Lyngby (hjemme). 4. FC København (ude). 5. Randers (hjemme). 6. Horsens (ude).

AC Horsens - Stilhed efter skrighalsen

DET SER OPTIMISTEN: Ét ligegyldigt nederlag i Superligaen siden genstarten. Der er meget mere i AC Horsens end flertallet har fattet. Tro bare på, at det er hjørnespark og indkast. Sådan høster man jo ikke maksimumpoint ude mod FC Midtjylland, FCK og Brøndby. Hallur Hansson er en af Superligaens bedste playmakere og havde Louka Prip spillet hos topklubberne, så var Superligaen revnet af begejstring over hans dribleevner og skudstyrke fra distancen.

DET SER PESSIMISTEN: Uden Bo Henriksen går det bare ikke. Den langhårede skrighals har presset spillerne langt ud over deres naturlige grænse, og det bliver kostbart, at han ikke længere er der til at piske dem frem. Sæsonen indledes med fem af sidste sæsons top seks. Uden Henriksen på bænken bliver det en kæmpetest- Når man nu har som adelsmærke at hente spillere fra næstbedste række, så bliver Thor Lange, Jacob Buus og Linm Qamilis udvikling en strømpil for, hvad AC Horsens må imødese uden Bo Henriksen.

HOLD ØJE MED: Nicolai Brock-Madsen har fået besked om at vende sig og spille mere med front mod mål. Det har gjort ham mere farlig i træningskampene, og dermed giver han AC Horsens et lod i kampen om topscorerprisen.

SÆSONENS NØGLEORD: Hva nu? Bo Henriksens exit efterlader et vakuum med tavshed og tomhed.

IDEALOPSTILLING (4-2-3-1): Matej Delac - Rune Frantsen, Malte Kiilerich, Alexander Ludwig, Michael Lumb - Jonas Gemmer, Bjarke Jacobsen - Louka Prip, Hallur Hansson, Jonas Thorsen - Nicolai Brock-Madsen

SEKS FØRSTE RUNDER: 1. Randers FC (hjemme). 2. AaB (ude). 3. Brøndby (u). 4. FC Midtjylland (h). 5. AGF (u). 6. FC Nordsjælland (h).

SønderjyskE - bader i medaljevindere

DET SER OPTIMISTEN: Glen Riddersholm fik virkelig sat skik på SønderjyskE-truppen i forbindelse med genstarten i Superligaen. Anders K. Jacobsen personificerede opturen, der kulminerede med sejren i pokalfinalen, som var en naturlig optur vurderet på formen i den periode. Tremands-forsvaret har været en åbenbaring, og med Marc Dal Hende tilbage i truppen er et svagt punkt blevet adresseret. Der er så mange medaljevindere i truppen nu, at det er relevant at diskutere, om det er den stærkeste i klubbens historie.

DET SER PESSIMISTEN: Der kan tælles til 14 i SønderjyskE-truppen og der vil blive ramt en del stærke navne, men fortsættes rækken så begynder det godt nok at tynde ud i kvaliteten. SønderjyskE skal simpelthen ikke rende ind i ret mange skader, før det virkelig begynder at gøre ondt. Det kommer så samtidig med, at Europa League er på programmet. Det er en balancegang på en knivsæg og erfaringerne fra sidste sæson siger, at det ikke kommer til at lykkes.

HOLD ØJE MED: Emil Frederiksen er hægtet op på en permanent aftale, og hans udvikling kan meget vel få stor betydning for SønderjyskEs offensive stil hen over sæsonen.

SÆSONENS NØGLEORD: Hjemmeform - Pokalvinderne møder sidste sæsons top seks i de første seks hjemmekampe. Sæsonens tema bliver dikteret af, hvor dygtig klubben er i de kampe.

IDEALOPSTILLING (3-5-2): Lawrence Thomas - Stefan Gartenmann, Patrick Banggaard, Pierre Kanstrup - Alexander Bah, Rilwan Hassan, Viktor Ekani, Mads Albæk, Marc Dal Hende - Julius Eskesen, Anders K. Jacobsen

SEKS FØRSTE RUNDER: 1. FC Midtjylland (hjemme). 2. Vejle (ude). 3. AaB (hjemme). 4. Lyngby (ude). 5. Brøndby (hjemme). 6. Randers FC (ude).

Randers FC - Fløjraket leder revolutionen an

DET SER OPTIMISTEN: Med Tosin Kehinde-kontrakten er en af de mest eksplosive og teknisk stærke spillere i Superilgaen landet i Randers FC. Han leder an i en offensiv revolution der allerede startede sidste sæson, som resten af landet snart får øjnene op for. Emil Riis er vel det største bombertalent i Superligaen, og Vito Mistrati har et blik for spillet, som er de færreste forundt. Bliv Randers FC-fan før din nabo. Det bliver en stor sæson.

DET SER PESSIMISTEN: Spil nu for pokker de 22 runder, så Randers FC kan lande på den traditionelle syvendeplads, som de altid ender på. Så kan vi få gang i slutspillet, hvor det løsner lidt og alt ret hurtigt bliver ligegyldigt og ufarligt, fordi riskoen for nedrykningen ret tjept elimineres. Spillerne er gået ned i løn - ingen markante bevægelser i truppen. Udsigten til at se Mikkel Kallesøe manifestere sig på en ny position i højre forsvarsside... Undskyld hvis det ikke lige får forventningens barometer til at eksplodere.

HOLD ØJE MED: Emil Riis - kontraktforlængelsen har virket som en forløsning. Den aggressive angriber har scoret efter behag i opstarten og ligner en åbenbaring før den nye sæson

SÆSONENS NØGLEORD: Farver - Randers FC har et gråt image, men tallene dokumenterer, at de scorer mange mål og skaber mange chancer. Den fortælling skal klubben sørge for at sætte farver på, så publikum begynder at fatte interesse.

IDEALOPSTILLING (4-4-2): Patrick Carlgren - Mikkel Kallesøe, Erik Marxen, Simon PIesinger, Jesper Lauridsen - Mathias Greve, André Rømer, Vito Hammershøy-Mistrati, Tosin Kehinde - Marvin Egho, Emil Riis

SEKS FØRSTE RUNDER: 1. AC Horsens (ude). 2. AGF (hjemme). 3. FC Midtjylland (u). 4. Brøndby (h). 5. FC Nordsjælland (u). 6. SønderjyskE (h).

