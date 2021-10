Stærkt Randers-comeback i Odense

OB og Randers FC stødte sammen på Nature Energy Park i Odense i en tæt kamp, hvor Randers dog trak det længste strå til sidst med en 2-1 sejr.

OB bragte sig ellers foran, men Randers sikrede sig med to scoringer en flot sejr. Vito Hammershøy-Mistrati sørgede for tre point til gæsterne med en scoring syv minutter før tid.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kronjyderne kom dermed tilbage på sejrssporet i Superligaen efter blot et point i de foregående to kampe.

OB tog taktstokken fra kampens start, hvor fynboerne var klart mest på bolden. Særligt Mads Frøkjær og Aron Elis Thrándarson var i spillehumør for OB, som havde et stort overtag på midtbanen i kampens indledning.

OB forsøgte sig ofte med at angribe over kanterne og kom i front efter netop sådan en situation.

Bolden havnede hos Thrándarson i højre side, hvorfra islændingen slog et perfekt indlæg til Frøkjær, der bragte OB foran.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers kom bedre med i kampen efter scoringen, men udeholdet blev først for alvor farligt, da det fik tilkendt et straffespark.

Kantspilleren Tosin Kehinde sparkede en bold op på armen af hjemmeholdets angriber Bashkim Kadrii.

Kampens dommer pegede på pletten og fastholdte sin dom på trods af store protester fra Kadrii, der også modtog et gult kort i situationen.

Vito Hammershøy-Mistrati brændte dog fra 11-meterpletten.

Anden halvlegs indledning var alt andet end køn. Begge hold havde problemer med at få spillet til at flyde, og derfor var det meget symptomatisk, at næste mål kom efter en fejl.

Mistrati i jubel med sine holdkammerater. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En tilbagelægning fra OB's Jeppe Tverskov endte med at spille udeholdets angriber Stephen Odey fri. Odey driblede iskoldt udenom OB-målmand Hans Christian Bernat og udlignede.

I slutfasen, hvor begge hold ellers så tilfredse ud med ét point, scorede Vito Hammershøy-Mistrati ud af ingenting og sørgede for tre point til udeholdet.