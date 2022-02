Stage-bud afvist: - Ville elske at spille i Bundesligaen

Nein, nein, nein!

FC Københavns sportsdirektør Peter Christiansen - eller bare ‘PC’ - har ikke kun haft travlt med at hente spillere til de guldhungrende mesterskabsbejlere i januar. Han måtte også ad flere omgange banke døren i hovedet på Augsburg.

Den nyrige Bundesliga-klub havde kastet kærligheden på Jens Stage, og to gange bød tyskerne. Først 26 millioner, og mod slutningen af vinduet blev det forhøjet til 35.

- Det er fedt med interesse. Det er helt sikkert også spændende interesse, for jeg vil gerne prøve mig af på et tidspunkt. Jeg ville elske at få lov at spille i Bundesligaen. ‘PC’ syntes ikke, at timingen var der lige nu, og det kan jeg sagtens acceptere. For lige nu står jeg overfor det måske sjoveste halve år, der har været i min FCK-tid, siger Jens Stage.

Det er ikke første gang, at Jens Stage sidder i en situation, hvor der bliver lagt bud på ham. Og pudsigt nok er det heller ikke første gang, at det er Peter Christiansen, der siger nej.

Jens Stage forholder sig til buddene fra Augsburg på ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var det også tilbage i sommeren 2019, da de to var i AGF, og da først belgiske Zulte Waregem blev afvist, inden Jens Stage selv bad om et skifte til FC København.

- ‘PC’ fik talt det op sidst, at jeg havde været uretfærdig, kan jeg huske. Det kan han i hvert fald ikke sige denne her gang, siger Stage med et skævt smil.

Sportsdirektøren var klar og tydelig i sin afvisning. Augsburg fik at vide, at de kunne komme tilbage med 10 millioner euro - altså 75 millioner kroner - hvis de ville noget. Sådan kan man også sige nej.

- Jeg ved ikke, hvad ‘PC’s pokerspil gik ud på. Det må han selv svare på, siger Jens Stage, inden han giver et bud på, om 75 millioner kroner lyder som en fair pris for ham:

- Jeg ved ikke, hvad fodboldspillere skal koste, men 10 millioner euro er nok liiiige at tage københavnerpriser på den. Det er ligesom at tage 70 kroner for en fastelavnskage.

Kan du være bekymret for, om der kommer en klub igen med samme status?

- Det kan man sagtens. Det kan jo tilte begge veje. Nu er jeg her og ser frem til foråret, og så må vi se, om der kommer noget. Jeg tror på mig selv, og jeg tror også på holdet. Hvis jeg ikke mente, at vi kunne vinde guld i denne her halvsæson, havde jeg nok også presset ‘PC’

Det lignede ellers det perfekte tidspunkt for Jens Stage at skifte på. Med et målrigt og flot efterår, der blev garneret med landsholdsdebut sidst på året.

- Njaa, både og. For jeg mangler lige en guldmedalje. Den vil jeg gerne have med, lyder det fra Jens Stage.

