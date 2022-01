Stage fanget i transferpoker: FCK afviser første bud

Jens Stage - eller Jens-Lys Cajuste?

Det spørgsmål måtte Bundesliga-klubben stille sig selv, efter de for nylig henvendte sig til FC København for at købe målfarlige Jens Stage.

Tyskernes bud lå på omkring 26 mio. kr. - 3,5 mio. euro, men det blev afvist så prompte, som det nærmest var landet i indbakken hos sportsdirektør Peter Christiansen.

Ekstra Bladet forstår imidlertid på kilder med indsigt i den tyske klubs overvejelser, at afvisningen - selv om den kom prompte - ikke var kategorisk.

Augsburg er af den opfattelse, at et forhøjet bud vil gøre en handel mulig. Lige nu og med mesterskabsdrømmene intakt ønsker FC København dog på ingen måde at sende en spiller væk, som har vist sig ekstremt vigtig dette efterår.

Jens Stages værdi for FC København er med andre ord højere, end hvad markedet vil være villig til at betale, vurderer man internt i klubben.

Og det er der, hvor Jens-Lys Cajuste sådan billedligt kommer ind i billedet.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Jens Stage til træning med FCK i 2022. Foto: Anthon Unger

For skal tyskerne smide flere penge efter den ønskede spillertype, så kommer andre muligheder pludselig også i spil.

Jens-Lys Cajuste kostede eksempelvis ti mio. euro, da han efter lang tids forhandlinger gik fra FC Midtjylland til Reims mandag aften.

Jens Stage tilbyder målfarlighed, løbevillighed og luftstyrke.

Men han mangler fart.

Er den slags seks mio. euro værd? Ti mio. euro?

Og hvad er der af alternativer ude på markedet, hvis der skal findes så mange penge frem?

Det er Augsburgs overvejelser lige nu.

Tyskerne har i forvejen Mads Valentin og Frederik Winther i truppen, og de har længe haft et godt øje til Superligaen.

Eksempelvis var klubbens head scout Timon Pauls for en måned siden på plads i Danmark til kvartfinalerne i pokalturneringen - heriblandt FC Midtjylland-Brøndby.

Den amerikanske rigmand David Blitzer købte sig sidste år ind i Bundesliga-klubben, og det har givet fornyede muskler til det sydtyske.

Således smadrede klubben for få dage siden sin transferrekord ved at betale 120 mio. kr. for angriberen Ricardo Pepi i Real Salt Lake City, som også ejes af Blitzer.

Handlen er speciel, fordi det er en intern handel med to af ejerens klubber, og det er en landsmand, der bringes til Europa.

Men det er også et vidnesbyrd om, at Augsburg hører til blandt de klubber i Bundesligaen som er i stand til at finde pengene frem.

Når Jens Stage definitivt ikke kan landes for 26 mio. kr. skal de nu finde ud af, om et forhøjet bud atter skal stiles til løverne - eller der er bedre alternativer derude.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FC Københavns transferpuslespil: Millioner til store indkøb