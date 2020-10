Statsadvokaten afviser klage i Jores Okore-sag

Anti Doping Danmark har intet fået ud af at klage over Nordjyllands Politi i den mulige sag om matchfixing vedrørende AaB-spilleren Jores Okore.

Anti Doping Danmark klagede i sommer over, at Nordjyllands Politi havde valgt at indstille efterforskningen, men Statsadvokaten i Viborg har altså afvist klagen.

Det står ifølge bold.dk skrevet i afgørelsen, der er sendt til Anti Doping Danmark, som formelt er anmelder i sagen.

- Begrundelsen for min afgørelse er, at selv hvis efterforskningen fortsætter, kan det efter min opfattelse ikke forventes at føre til, at Jores Okore eller nogen anden kan sigtes i sagen.

- Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen, skriver senioranklager Henrik Smedegaard fra Statsadvokaten i Viborg.

Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask, tager afgørelsen til efterretning.

- Jeg tager afgørelsen til efterretning, og så vil vi forsøge at få sat politisk fokus på, at matchfixing bliver prioriteret højere af politiet i forbindelse med de igangværende forhandlinger om politiforliget, siger Ask til bold.dk.

Nordjyllands Politi valgte i starten af juli at stoppe efterforskningen af Jores Okore, der i en kamp mod OB fik et gult kort lige før slutfløjt.

Det var opsigtsvækkende spilmønstre på et gult kort til Jores Okore i en kamp mod OB i oktober, der bragte AaB-spilleren i politiets søgelys. Til sidst i kampen fik Okore et gult kort for et hårdt frispark.

Efterforskningen blev indstillet, da anklagemyndigheden hos Nordjyllands Politi ikke kunne finde beviser for, at Okore skulle have fået det gule kort bevidst og medvirket til matchfixing.

