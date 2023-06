Steinlein er klar til salg: - Jeg forventer en rekord i Superligaen

Claus Steinlein er klar til at sælge FC Midtjyllands store stjerne denne sommer, men det bliver alt andet end billigt for en eventuel køber

Superligaen kan meget snart være en stjerne mindre.

Meget tyder nemlig i øjeblikket på, at FC Midtjylland sælger Gustav Isaksen i løbet af det kommende transfervindue.

Men selvom det lugter af et stort Superliga-salg i løbet af de kommende måneder, så skal flere ting falde på plads, før den 22-årige dansker kan pakke sin kuffert og forlade Herning.

Det slog Claus Steinlein, administrerende direktør i FC Midtjylland, fast, da han talte med pressen efter ulvenes triumf i Viborg fredag aften.

Annonce:

- Det har hele tiden været planen, at Gustav skal væk i det her vindue. Han har været med lige siden, han var en lille knægt i FC Midtjylland. Og nu er han topscorer i Superligaen. Jeg håbede, da vi gik ind i foråret, at han ville score endnu flere mål, fordi han har været tæt på i lang tid. Så kommer det rigtige tilbud for FC Midtjylland samt for Gustav, og hvis det er den rigtige pris, så skal han selvfølgelig ud at prøve sig af, var ordene fra Claus Steinlein, inden han tilføjede:

- Og så er det ligesom, da vi solgte Dreyer for et halvt år siden. Der var alle også bekymrede, men det lignede, at Aral (Simsir, red.) trådte ind på den store scene med sit mål. Jeg tror, han er den næste i rækkefølgen, som kan score mål. Og så skal vi have købt en angriber mere, så der er konkurrence om pladserne.

Gustav Isaksen kan snart være fortid i Superligaen. Foto: Ernst van Norde

- Hvad er den rigtige pris for Gustav Isaksen?

- Du kan ikke sige et enkelt beløb.

- Cirka?

- Du kan ikke sige et enkelt beløb. Det skal være rekord i FC Midtjylland, og jeg forventer også, det bliver rekord i Superligaen, fordi han er noget helt unikt. Grunden til jeg kan sige det, er den europæiske kampagne, han havde, hvor han viste et niveau, som var rigtig, rigtig højt. Så hele Europa ved godt, at han har topniveauet på driblinger, finter og fart, og nu har han bevist, han kan sparke den i kassen, og det er penge værd ude i Europa.

- Så vi skal op omkring 150 millioner kroner, som FC København fik for Victor Kristiansen?

- Jeg kan ikke huske, hvad de præcist fik, men vi skal lave et rigtig godt salg. Det synes jeg.

FC Midtjyllands sejr på 1-0 over Viborg på udebane fredag aften betyder, at Herning-klubben skal spille kvalifikation til Conference League efter sommerferien.