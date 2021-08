Steinlein: Stor chance for at Cajuste bliver

Han har ikke spillet et eneste minut for FC Midtjylland i denne sæson, og pilen har i den grad peget mod et skifte til udlandet for svenske Jens-Lys Cajuste.

Midtbanespilleren, 22 år, har været sat i forbindelse med klubber som Rennes, Newcastle United og Brentford, men indtil videre er han stadig at finde i FC Midtjylland.

Og det kan han også ende med at være, når transfervinduet lukker. Det slår Claus Steinlein, administrerende direktør i FC Midtjylland, fast.

- Nu skal han lige med landsholdet, men når han kommer tilbage, er der lige så stor chance for, at Jens-Lys også spiller i FC Midtjylland.

- Der er ikke noget afgjort, det er de sidste 48 timer, der bestemmer, om vi skal beholde ham.

- Han er en klassespiller, som vi på det sportslige plan gerne vil beholde. Og økonomisk med Champions League sidste år og de 150 millioner (fra salg af spillere), I har regnet sammen, står vi et godt sted, så det er mere det her med, hvad vi har lovet spillerne, og hvordan man får tingene til at gå op, fortæller Claus Steinlein til 3+.