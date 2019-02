Stig Tøfting om FCK: 'Det vil være helt uacceptabelt'

YES! Superligaen ruller for fuld skrue igen. Jeg er så klar – ikke mindst til guldduellen.

Der er INGEN udfordrere til FC København og FC Midtjylland i deres knivskarpe kamp om guldet, som de har delt imellem sig de sidste fire år.

Skal vi skære helt ind til benet, så SKAL FCK vinde mesterskabet, mens FCM kan!

FCK ER FAVORITTER, og forventningerne er, at de jyder ikke en gang til skal løbe med det mesterskab.

Katastrofen er klart størst for FCK, hvis guldet kikser. Her flyver FCM stadig et stykke under radaren, når vi taler medier, omgivelser, bestyrelser – og ikke mindst fans.

DET VIL VÆRE helt uacceptabelt med to sæsoner i træk, hvor mesterskabet og Champions League-chancen forsvinder – og FCK kan nærmest kun skuffe.

Det gør de ikke.

Ståle Solbakken og hans mandskab er også i min bog favorit til at tilbageerobre Superliga-tronen, men det bliver pivtæt.

DE TO INDBYRDES kampe mellem FCK og FCM bliver afgørende. De to hold vil ikke smide mange point, ja, nærmest ingen, i parløbet frem mod Superligaens sidste spillerunder. Derfor bliver den direkte duel afgørende – og tak for det!

Vi kan som tilskuere jo ikke ønskes os andet, end at vinderen af de indbyrdes opgør står med guldet, og sådan ender det. FCK som mester – kun et mulehår foran FCM.

FCK har en højere kvalitet i start-11'eren, de største individualister, tre point i hånden – og en større sult for at bevise sig som Danmarks nummer et.

ER DER EN JOKER i spillet? Ja, måske mest for FCK, der to gange møder Brøndby, der for alt i verden vil slå dem.

Glæd jer til en brandvarm mesterskabsduel.

Duel mellem FCM's Erik Sviatchenko og FCK's Dame N'Doye. Foto: Lars Poulsen

TRÆNEREN

STÅLE SOLBAKKEN

KENNETH ANDERSEN

364 kontra 8 Superliga-kampe som træner skal gøre en forskel. Ståle Solbakken har med syv mesterskaber en erfaring, der er – ja, ja – guld værd. Han vil ikke ryste på hånden, når det spidser til, og den erfaring vil komme spillerne til gode.

Kenneth Andersen har gjort det fremragende i spidsen for FCM, men hvor FCK er en enmands-general med alle kommandoerne, så ser jeg mere FCM-trænertjansen som lederen af en trænerstab, der løfter i flok.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan Kenneth Andersen reagerer under et massivt pres – og en eventuel modgang. Det kan blive udslagsgivende.

Ståle Solbakken har stor erfaring. Foto: Jens Dresling

BREDDE I TRUPPEN

FCK

FCM

Ståle Solbakken ryster sjældent posen og laver voldsomt om. Her ved vi, hvad vi får, og det er op til de startende 11 at levere det ønskede resultat. Jeg synes ikke, at nordmanden har helt så meget at skyde med fra bænken som konkurrenten. Med både Victor Fischer og måske Nicolaj Thomsen, der senest gik skadet ud mod New York, tynder det ud på bænken. Læg mulige karantæner, flere skader og formdyk til, så kan Solbakken komme i problemer. Også Dame N'Doye må sidde ude i forårspremieren med en mindre skade.

FCM har måske den bredeste og mest kvalitetsfyldte trup set længe i Superligaen. Kenneth Andersen har masser af muligheder for at ændre en kamp undervejs – både når det gælder teknik, fart og fysik.

Både Viktor Fischer og Dame N'Doye er ude med skader. Foto: Lars Poulsen

KAMPAFGØRENDE SPILLERE

FCK

FCM

Når man som FCK har Superligaens største profil, topscorer og i det hele taget ’most valuable player’, som man har i Robert Skov, så står man naturligvis godt i den kategori. Han var outstanding i efteråret. Smid Dame N'Doye oven i puljen – og en mulighed mere i Viktor Fischer, ja, så er man skræmmende stærke. De tre står for 37 af FCK's 49 mål. Imponerende, men her ligger også sårbarheden. Hvem siger, Robert Skov leverer på samme vanvittige niveau, kommer Viktor Fischer tilbage i storform – og kan Dame N'Doye holde sig skadesfri?

Her er FCM’s styrke, at mange byder sig til for at afgøre kampene. Marc Dal Hende, Evander, Erik Sviatchenko, Paul Onuachu, Anwer Mabil, Gustav Wickheim, Rilwan Hassan – og ikke mindst Jakob Poulsen som dødboldskonge. Den alsidighed kan blive afgørende.

FCK's mest værdifulde spiller i denne sæson har været Robert Skov. Foto: Lars Poulsen

FYSISK FORMÅEN

FCK

FCM

Nu er en mesterskabskamp ikke bare hæl og tå. Fodbold er også fysik uge efter uge. Evnen til at mase modstanderne, hvis boldomgangen ikke lige ruller.

FCK har fokus på sikkerheden i boldomgangen og hurtige kombinationer, som skal rykke modstanderne rundt. Men er FCK stærke nok til at vinde de fysiske dueller, når spillet ikke kører i norsk olie?

Her har FCM flere strenge at spille på. Fysikken er voldsom, hvis det er det, man vil, men FCM kan også være det giftige kontrahold, der står lavt – og endelig kan de være dominerende på bolden.

Artiklen fortsætter under billedet.

Her ses nogle af FC Midtjyllands fysisk stærkeste spillere, Kian Hansen (tv), Paul Onuachy (m) og Tim Sparv (tv). Foto: Jens Dresling

VURDERINGEN:

FC København: 23

FC Midtjylland: 22

