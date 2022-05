Stikker til Bo H.: Tror jo at de er Barcelona

Med fire runder tilbage af Mesterskabsspillet ligner FC København det bedste bud på en dansk mester.

Forspringet på tre point til FC Midtjylland blev der ikke ændret på i søndagens indbyrdes opgør, der sluttede uden scoringer.

Det fik efterfølgende FCM-træner Bo Henriksen til at antyde, at FCK er inde i en krise, hvor de ikke scorer specielt mange mål og har problemer med at få point.

Og at det derfor ser godt ud for FC Midtjylland, der netop skal håbe på, at FCK får gummiben, da der ikke er flere indbyrdes opgør at hente point i.

Den analyse er FCK's Nicolai Boilesen ikke helt enig i og betragter det blot som en gang øregas, siger han i et interview med TV3+:

- Jeg tænker, at Bo er en mester i at få jer til at snakke om sådanne ting og komme ind med sit flotte, lange hår og armbevægelser og stå der og sige en masse flotte gloser og få det til at se ud som om, de har spillet som Barcelona i den kamp.

- Vi har indhentet ni point på dem i de ti kampe. Så det kan godt være, at han siger, at vi kun har lavet x antal mål i de kampe, men vi har stadig indhentet ni point på dem. Så sådan kan man også vende den om.

- I sidste ende har vi lagt det pres på os selv fra dag ét, at vi skal vinde mesterskabet. Så jeg er sikker på, at det der gummiben eller gummiguf, eller hvad han nu kalder det, ikke har nogen effekt, blot fordi Bo Henriksen står og snakker om det

- Det er lir fra Bo Henriksens side, og det er ikke noget, der rammer mig, siger Boilesen, der i stedet kan smile ad situationen.

Det har han såmænd også grund til. For FCK er som nævnt foran med tre point med fire spillerunder tilbage. Men der er grund til optimisme i det midtjyske.

For kigger man på de foreløbige seks runder i Mesterskabsspillet, har FCK taget ni point og scoret fem mål, mens FCM har taget 13 point og scoret 11 mål.

FCK's resterende program er Brøndby (u), Silkeborg (h), Randers (u) og AaB (h), mens FCM møder AaB (u), Brøndby (h), Silkeborg (u) og Randers (h).