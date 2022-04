Stikker til FCK: - De er pressede nok i forvejen

Før 27. spillerunde af Superligaen lugtede det ret meget af et dansk mesterskab til FC København.

Men nu er der i den grad skabt spænding om guldet igen, efter FC Midtjylland mandag formåede at slå Brøndby 3-1 og dermed spille sig tre point tættere på deres københavnske rivaler.

Søndag snublede Jess Thorups mandskab nemlig noget så gevaldigt, da Randers FC var på besøg i Parken og vandt 1-0.

Derfor var det også en veloplagt Bo Henriksen, der efter Brøndby-opgøret så frem mod søndagens guldbrag.

- I sidste ende skal jeg koncentrere mig om os selv. De (FCK, red.) har rigeligt at se til derinde, og vi skal bare ud og jagte dem hele tiden. Vi skal virkelig jagte dem og gøre alt, hvad vi kan, og det bliver sjovt.

Foto: Lars Poulsen

FC Midtjylland-træneren Bo Henriksen har tidligere udtalt, at han håbede på lidt gummiben hos FC København, og noget kunne tyde på, at han har fået sit ønske opfyldt.

- Jeg ved ikke, om de har fået gummiben, men der er selvfølgelig pres på. Det ved vi allesammen. Og jeg behøver ikke engang at spinne ret meget, for de har jo et eller andet sted selv lagt alt presset på sig selv.

- De førte med ni point med otte runder igen. Det er der vist ikke nogen, der har smidt før, så i sidste ende ved de jo selv, hvad det drejer sig om, og de er pressede nok i forvejen. Det behøver jeg ikke tale op.

Selv i sin analyse af mandagens 3-1-sejr mod Brøndby, så den altid så kække Bo Henriksen sit snit til at stikke til sin trænerkollega i FC København, der tidligere har udtalt, at det er svært at spille i undertal.

- Der er ingen tvivl om, at den her fodboldkamp bliver afgjort efter ti minutter. Det gør det i hvert fald nemmere for os, selvom det ikke er nemt at spille i overtal - det er der i hvert fald andre hold, der synes er svært.

Opgøret mellem FC Midtjylland og FC København spilles søndag klokken 18.00 på MCH Arena i Herning.

