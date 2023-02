Stikker til modstander: - Han kaster sig rigtig meget

Der var gang i nærkampene på MCH Arena i Herning, da FC Midtjylland mandag aften tog imod Brøndby IF.

Undervejs i kampen kom frustrationerne da også til udtryk, og der udspillede sig flere intense nærkampe mellem Brøndby erfarne Daniel Wass og FC Midtjyllands nyindkøbte egypter Emam Ashour, da Brøndby vandt 1-0.

Efter 23 minutter sparkede egypteren således ud efter Daniel Wass, og efter kampen sender han da også en lille stikpille mod Ashour.

- Det er en kamp i kampen. Han er god til at kaste sig, og han kaster sig rigtig meget, men det er sjov og ballade, og efter kampen er der krammere og smil på læben, siger Daniel Wass.

Der var flere intense dueller mellem Emam Ashour og Daniel Wass mandag aften. Foto: Ernst van Norde

- Han blev pakket sammen

Emam Ashour har før vist tegn på, at han lader sig frustrere på banen. Det var dog ikke noget, Daniel Wass bed mærke i på banen.

- Men han spillede jo også over for en god spiller, så han blev pakket godt sammen, lyder det kækt fra Brøndby-spilleren.

Der er dog ikke ond luft mellem de to, og Wass mener end ikke, at Ashour burde have fået gult kort i løbet af kampen.

- Det er jo sådan nogle ting, der sker i fodbold, siger han.

Brøndby har nu vundet de to første kampe i forårssæsonen og er rykket op i top seks, som giver adgang til slutspillet om det danske mesterskab.

Daniel Wass ser positivt på Brøndbys videre færd i foråret.

- Vi har tre rigtig vigtige kampe tilbage, og nu er vi i top seks. Der skal vi rigtig gerne blive. I dag får vi kæmpet sejren hjem, og det er sådan noget, vi skal være gode til, siger Daniel Wass.