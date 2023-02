Stilhed før Superliga-kampe

Når den danske Superliga i denne weekend har forårspremiere bliver det med markeringer for at vise sympati for ofrene for jordskælvstragedien i Syrien og Tyrkiet.

Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Dødstallet efter sidste uges jordskælv i Syrien og Tyrkiet er steget til over 40.000.

- Selv om der er langt fra Danmark til katastrofeområderne i Syrien og Tyrkiet, så er det umuligt ikke at være påvirket af den enorme tragedie, lyder det i pressemeddelelsen.

Derfor har klubberne i Superligaen besluttet at lave en markering i forbindelse med forårspremieren for at vise sympati for ofrene.

- Markeringerne vil foregå i forbindelse med de seks kampe, der afvikles henholdsvis fredag, søndag og mandag. Klubberne har iværksat forskellige tiltag - fra stilhed på stadion før kickoff til indsamling til ofrene, lyder det.

Årets første kamp blæses efter planen i gang fredag klokken 19, når AaB tager imod AGF.