Stjerne forlænger med SønderjyskE

SønderjyskE er rykket ud af Superligaen efter 14 år i det fineste selskab.

På trods af dette har klubben formået at holde på angrebsprofilen Emil Berggreen, der har forlænget sit ophold i Haderslev til sommeren 2024.

Det skriver SønderjyskE på sin hjemmeside.

- Vi så alle i foråret, hvor dygtig en angriber han er, og vi glæder os over, at vi også råder over ham i de kommende sæsoner.

- Han har fra første dag vist sit værd både på og uden for banen, og han har en god, professionel indstilling til tingene, siger klubbens sportsdirektør, Esben Hansen.

29-årige Berggreen trives i SønderjyskE og anser forlængelsen som et tilvalg snarere end et fravalg af andre bejlere.

- Jeg glæder mig over, at nedrykningen ikke har rokket ved klubbens ambitioner, og jeg ser frem til at være en del af en kultur, hvor vi hele tiden prøver at forbedre os, siger angriberen.

Berggreen scorede fire mål i fem ligakampe i foråret, efter at han var kommet til i vinter, men missede også mange kampe på grund af skader eller karantæne.

Han har tidligere i sin karriere repræsenteret blandt andre Hobro, Eintracht Braunschweig, Mainz, Twente og Greuther Fürth.

På rov i Brøndby

Kontraktforlængelsen med Berggren er ikke den eneste nyhed i Haderslev.

Tidligere oplyste SønderjyskE, at man har hentet den svenske forsvarsspiller Rasmus Wikström i Brøndby.

Han tilslutter sig truppen på en lejeaftale, der løber i hele 2022/2023-sæsonen.

